“Se les permite llorar”: Así fue como Justin Bieber rindió tributo a Liam Payne y nos sacudió el corazón

Poco a poco el cantante canadiense Justin Bieber está empezando a mostrarse e interactuar más en la redes sociales y público, tras la aprehensión del rapero Sean “Diddy” Combs, quien fue su guía cuando inició en la industria de la música a los 15 años. Ahora, nuevamente usó su Instagram, pero esta vez para rendirle tributo a Liam Payne.

Payne falleció el pasado 16 de octubre cuando se precipitó del tercer piso del hotel Casa Sur, en Buenos Aires, Argentina, mientras estaba de vacaciones. Las circunstancias de su muerte están siendo investigadas, mientras tanto millones de fans y cientos de celebridades del mundo del espectáculo se han pronunciado por su ausencia.

Liam Payne El famoso cantante habría contratado a dos trabajadoras sexuales a las que no les pagó (@liampayne/Instagram)

A través de una historia, Justin compartió un emotivo video sobre Payne, de 31 años. Al clip le agregó el emoji de un corazón roto junto con frase: “Descansa en paz, Liam”. El material audiovisual originalmente es Joey Kidney, un escritor de libros y creador de contenido.

El mensaje del video es: “Solo recuerda, tienes derecho a lamentarte como fan. Tienes derecho a amar a alguien que nunca has conocido. Tienes derecho a admirar a alguien por su arte. Tienes derecho a llorar, a desmoronarte, a sentir que una parte de ti se ha ido porque, incluso, si nunca supieron tu nombre, cambiaron tu mundo”.

Hay dos investigados por la muerte de Payne

Cuando se revelaron las fotos de cómo quedó la habitación donde se estaba hospedando el ex One Direction, hubo una imagen que sorprendió, y no fue la de todo desordenado y roto. Se trató de una en la que se observada cocaína, la tapa de lata, vela, bicarbonato de sodio, un encendedor, papel de aluminio y una caja de jabón” Dove”. Fue precisamente esta última cosa la que desconcertó a muchos.

Justin Bieber y Liam Payne "Se les permite llorar": así fue como Justin Bieber rindió tributo a Liam Payne. (Instagram @JustinBieber)

Y es esta la que ha servido para investigar a los empleados del hotel, ya que se presume que era usada para camuflar la droga. Al parecer, serían dos los empleados, uno de ellos de limpieza, los que estarían involucrados en el tráfico de narcóticos dentro del sitio de hotel. Los estupefacientes sería comprados en Lomas de Zamora, una zona “roja”, a donde uno de los señalados habría acudido para obtener los estupefacientes, según el diario The Sun.

El medio de comunicación afirmó: “Los investigadores de la trágica muerte de Liam creen que la estrella fue “abusada” por el personal del hotel que le suministró las drogas apenas 24 horas después de que al cantante le dieran el visto bueno”. Además, señaló que un informante, les indicó que “los trabajadores del hotel habían comenzado a vender drogas a Liam cerca de las 11:00 p.m.