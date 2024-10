¡No solo a Cazzu! Ángela Aguilar quiso copiar esto de Selena Quintanilla y recuerdan cuando le dijo “señora”

Desde que Ángela Aguilar anunció su relación con Christian Nodal, la más joven de su dinastía, ha sido duramente criticada en redes sociales, siendo señalada como la “tercera en discordia” entre el cantante de ‘mariacheño’ y Julieta Cazzuchelli, lo que supuestamente habría provocado su separación tan solo nueve meses después de que naciera su primera hija de nombre Inti.

Es por ello, que los pasos de la cantante de ‘Abrázame’ son analizados con lupa y su forma de relacionarse con Christian Nodal, además de revivir algunas de las polémicas que ella desató, como sus desafortunados comentarios sobre ser 25% argentina o “demasiado americana para los mexicanos”, sumado a sus looks que no han dejado de ser comparados con los de la ex de su esposo.

Esta vez, un video de la hija de Pepe Aguilar ha resurgido en redes sociales, donde se le puede ver hablando sobre Selena Quintanilla, y no solo eso, pues, la joven estrella de la música ranchera, también fue comparada por uno de los bailes que ella habría viralizado a través de TikTok, por el que la acusan de copiar a la icónica cantante de ‘El Chico del Apartamento 512′.

Reviven la vez que Ángela Aguilar llamó “señora” a Selena Quintanilla

Pese a ser una de las cantantes más prometedoras de la música regional, Ángela Aguilar ha estado sumida en diversas polémicas que le han traído a sus redes sociales una ola de hate, una de ellas, fue el día en el que llamó a Selena Quintanilla, “señora” lo que hizo enfurecer al público por dirigirse de esta forma a la ‘Reina de Tex-Mex’, sobretodo, porque murió a los 23 años.

Para algunos, el comentario de Ángela Aguilar, fue una forma de mostrar que conocía poco de la vida de uno de los íconos de la música más destacados de los años 90, a pesar de que en el pasado, rindió tributo a Selena Quintanilla, con un álbum, ‘Baila esta Cumbia’ donde versionó algunos de los más grandes éxitos de la cantante y utilizó atuendos inspirados en la hermana de A.B. Quintanilla.

Cuando lanzó su primer EP de covers de Selena Quintanilla, en una entrevista en la que mencionó: “Imagínate que Selena intente ser yo, bueno, no había nacido cuando ella estaba cantando, además ella era ya una señora más grande, yo tengo 16 años”. Esta declaración provocó una ola de comentarios hacia Ángela Aguilar, que fue tachada de soberbia y de mostrar cierta “ignorancia” al desconocer la edad que tenía cuando la cantante falleció.

Acusan a Ángela Aguilar de copiar baile de Selena Quintanilla

Esto no es todo, pues en TikTok se ha viralizado un video en el que se puede ver una comparación del famoso baile que Ángela Aguilar popularizó en redes tras el lanzamiento de su canción ‘En Realidad’ de 2021.

El video menciona: “Ya decía que en algún lado había visto estos pasos”, en los que se puede ver el baile cruzado de ambas, en haciendo exactamente los mismos movimientos y aplausos, Ángela Aguilar desde una camioneta cabina, mientras que Selena Quintanilla, lo hizo desde su último concierto en el Astrodome de Houston.