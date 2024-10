¿Qué es el ‘Tusi’? Liam Payne habría recurrido a esta peligrosa sustancia antes de morir

El 16 de octubre el mundo de la música se paralizó con la sorpresiva noticia de la muerte de Liam Payne, quien sufrió un accidente fatal, tras caer del tercer piso del hotel CasaSur donde se hospedaba en Argentina.

PUBLICIDAD

Los primeros informes difundidos a través de redes sociales, señalan que el cantante de One Direction habría tenido un episodio violento al interior de su habitación, provocando una serie de destrozos como una pantalla rota y drogas esparcidas por el lugar.

Mientras unos especulan que pudo tratarse de un suicidio, hay quienes aseguran que pudo haber estado alguien involucrado en su muerte, pero otras teorías, apuntan a que el cantante pretendía lanzarse de su balcón a una piscina que se encontraba cerca del lugar, un intento del que no tuvo éxito, pues su caída le provocó la muerte instantánea sin posibilidad de reanimación.

Los informes forenses de su autopsia, revelaron ‘politraumatismo’ y ‘hemorragia interna y externa en cráneo, tórax, abdomen y miembros’, derivados de la caída que tuvo a una altura considerable y que terminaría por quitarle la vida a quien fuera uno de los miembros más queridos de One Direction, todo esto, revelado por The New York Times.

Muere Liam Payne en Palermo, Argentina Twitter / Snapchat (Twitter / Snapchat)

Revelan examen toxicológico de Liam Payne

Poco a poco, se han ido difundiendo más y más detalles sobre lo que habría sucedido ese 16 de octubre, que hoy marca una de las fechas más tristes en la música tras la pérdida de uno de los integrantes de las boybands más famosas de los últimos años.

Entre los informes, se ha revelado el uso que habría dado al jabón que se encontraba en su habitación, la razón que lo hizo enfurecer, que se trató de ni más ni menos que un correo electrónico y el ‘por qué’ su mánager lo habría dejado solo en el momento en el que estaba teniendo este ataque de ira.

Esto no es todo, pues hay quienes aseguran que en realidad su comportamiento era pacífico y calmado tan solo una hora antes de que sucediera el fatal accidente, desatando una ola de especulaciones sobre la razón de su muerte que ha llevado a ser conectada con la de Diddy.

PUBLICIDAD

Tras difundirse los resultados de su autopsia, también el examen toxicológico se dio a conocer, esta vez, por ABC News donde se leía que el cantante de 31 años: “tenía múltiples sustancias en su organismo cuando cayó y murió”, de los cuales destacan tres tipos: ‘cocaína rosa’, cocaína, benzodiazepina y crack.

Liam Payne Explican para qué habría utilizado Liam Payne los elementos que hallaron en su habitación

¿Qué es el ‘tusi’ o cocaína rosa?

Luego de difundirse que Liam Payne había ingerido un coctel de drogas previo a su muerte, una de las que llamó la atención fue la ‘cocaína rosa’ también conocida como ‘tusi’ derivado del nombre original del estupefaciente, “2C-B”.

Se trata de un tipo de estupefaciente conocido como la “droga de élites”, comenzó a comercializarse en Europa en 1970 y se le atribuye su creación a Alexander Shulgin que contiene una mezcla de varias drogas, como cafeína con ketamina, MDMA u otros estupefacientes y tiene poca o nula cantidad de 2C-B.

Es su color, su principal atractivo es su vibrante color rosa (aunque también puede encontrarse en color amarillo y verde) esta adquiere su tonalidad a través de colorantes comestibles de los que usualmente se usa un sabor a fresa aunque sus aromas también pueden variar.