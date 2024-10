Nadia Ferreira presume visita a Disney pero Marc Anthony indigna por esta acción con su hijo

Casi un mes después de la ausencia de ‘Marquitos’ en las redes sociales de su madre, la modelo paraguaya, Nadia Ferreira, ha compartido una nueva serie de imágenes que atestiguan la familia feliz que ha forjado con Marc Anthony.

A pesar de las críticas, por la diferencia de edad que hay entre ellos, Nadia Ferreira y Marc Anthony se han mantenido juntos, desde que se casaron el 28 de enero del 2023, en una boda de lujo desde Miami que tuvo a diferentes estrellas destacadas de Hollywood, entre ellas, Salma Hayek y hasta Carlos Slim.

Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida, demostrando el profundo amor que hay entre ambos, desde festejos de cumpleaños hasta momentos en familia, como su reciente domingo familiar, donde visitaron Magic Kingdom de Disney World en Orlando, Florida, dejando algunas tiernas postales en sus redes sociales para atestiguar la primera visita del pequeño Marco a este lugar de ensueño.

Nadia Ferreira junto a su hijo Marco Instagram: @nadiaferreira (Instagram: @nadiaferreira)

Nadia Ferreira comparte la primera visita de su hijo Disney World Magic Kingdom

Con tan solo un año y cuatro meses, Marquito, el hijo más pequeño de Marc Anthony, ya ha gozado de los distintos lujos que su padre ha podido darle, entre ellos, la posibilidad de tener su primera visita a Magic Kingdom Park de Walt Disney World Resort, del que incluso, obtuvo un broche en el que se alcanzaba a leer “1st Visit” (primera visita), que atestigua la hazaña del hijo de Nadia Ferreira a su corta edad.

Fueron un total de 12 fotografías las que dejaron ver cómo fue esta visita familiar, en la que, también estuvieron acompañados de la madre de la modelo y segundo lugar de Miss Universo, Ludy Ferreira, quien también tuvo un momento junto a su nieto recorriendo el famoso parque de atracciones.

En redes sociales, Nadia Ferreira escribió: “Ver Disney a través de tus ojos ha sido tan maravilloso, hijito. ¡La primera vez de Marco en Disney! Marco’s first and most magical time at Disney World!”, mientras la primera imagen que se ve en la galería que compartió, deja ver a la feliz familia junta, dándole un beso al pequeño Marquito mientras posan frente al icónico castillo.

Usuarios arremeten contra Marc Anthony tras primera visita de su hijo a Disney World Resort

Así fue dejando ver más detalles de su recorrido y este momento familiar que le valió de una serie de mensajes de apoyo, sin embargo, no faltaron los detractores que arremetieron contra ellos, criticando un detalle que no pasó desapercibido sobre la forma de crianza de Marc Anthony.

Como siempre, la diferencia de edad que hay entre ambos causó ruido entre los internautas que rápidamente arremetieron contra el cantante recriminándole por qué no convive de la misma forma con sus otros hijos, y es que, en un comentario, se alcanzaba a leer: “Parece que ese señor no tiene más hijos, nunca se mira conviviendo con los otros hijos que tiene”, mientras que otros alegaban que lucía muy delgado y que pronto Nadia Ferreira buscaría estar con otros hombres más jóvenes que su esposo, por lo que llegaron a augurar el fin del matrimonio del cantante con la modelo.