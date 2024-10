La drástica medida que tomaron Eva Mendes y Ryan Gosling en la crianza de sus hijas y por la que se llenan de halagos

Los actores no publican fotos de sus dos hijas.

La pareja de actores Ryan Gosling y Eva Mendes desde que están unidos por su dulce romance, acordaron mantener su vida privada lo más lejos de los reflectores, y esto se incrementó aún más cuando llegaron sus dos hijas: Esmeralda y Amada. Ahora, los también, tienen reglas “estrictas” en casa para garantizar no exponer a peligrosos a sus pequeñas.

Todo a su debido tiempo. Esta es la razón por la que los artistas le tienen prohibido a sus niñas los teléfonos inteligentes y las redes sociales, y pues, aunque para alguno resulte una medida muy drástica, hay que recordar que las chicas solo tienen 10 y 8 años. En una entrevista con el Sunday Times publicada la semana pasada y reseñada este fin de semana en Page Six, Mendes.

“Poner a mi hijo en Internet y decirle: ‘Oh, busca algo’, para mí equivale a decirle: ‘Oh, vete a la calle en mitad de la noche. No te pasará nada. Sé que suena extremo, pero es lo que siento”, explicó la actriz de 50 años. Además de esto, también las hace consciente de que tiene el privilegio que ni siquiera ellos mismos tuvieron en su infancia, para enseñarles a valorar cada cosa que tienen.

“Les explico lo que yo no tuve, lo que Ryan no tuvo cuando era pequeño, lo mucho que tuvimos que luchar, los días oscuros”, explicó Mendes, quien acotó que entre los dos siempre fortalecen el autoestima de Esmeralda y Amada. Aunque hay algo que le impide pensar desde la culpa, y es que sus niñas estén aprendiendo de ellos, inconscientemente, las cosas que no desea.

“Todavía tengo toda esta ansiedad y me veo transmitiéndosela mis hijas. Inconscientemente no puedo imaginar qué están heredando de mí que no quiero que hereden de mí”, enfatizó.

Eva, en medio del llanto, admite que quiere parar de gritarle a sus hijas

Si hay algo con lo que la actriz lidia a diario es con remordimiento que el causa tener que gritarle a sus hijas. Visiblemente afectada y con los ojos llorosos, Mendes afirmó a la revista ¡Hola! USA: “No grito con dureza, como diciéndoles ‘cállate’, pero no dejan de ser gritos», admite. “No se trata de ser mala, sino que es el grito en sí lo que me parece cultural”.

Acotó: “No quiero criar a mis hijos con miedo. Espero no mirar atrás dentro de 20 años y arrepentirme porque es muy injusto para ellas”, manifestó la estrella de Hollywood, quien acotó que además lucha con la ansiedad desde pequeña y que se exacerbó con la maternidad.

“Tardé mucho en relajarme un poco después (de dar a luz), pero recuerdo que tuve un bebé tras otro; lo recuerdo tan visceralmente que me pasaba las noches mirándolos y pensando: ‘Dios mío, ¿y si me pasa algo? Y es esa espiral. Pero, creo que mucho de eso es también lo que nos pasa hormonalmente”, contó Eva.