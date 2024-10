El emotivo mensaje que Liam Payne le escribió a su exnovia poco antes de morir y que sorprende

Aún el mundo está impactado por la trágica muerte del cantante Liam Payne, ocurrida en Argentina, la semana pasada cuando cayó del balcón ubicado en el tercer piso de un hotel, en el que se estaba hospedando durante sus vacaciones. Desde entonces han salido a la luz muchos aspectos de su vida. Ahora, su hermana Nicola contó la estremecedora forma en cómo se enteró de su fallecimiento.

En un comunicado publicado este sábado 19 de octubre expresó: “He posteado sobre Liam y sus logros a lo largo de los años con una alerta de hermana orgullosa y eso se ha mantenido entonces, ahora y ¡siempre!. (...) Cuando vi aparecer en mi teléfono la noticia de que nos habías dejado, me quedé helada. Deseaba tanto que esto no fuera cierto. Llevo días deseando que haya sido un error y alguien se haya equivocado”.

Fue a través de los medios que supo que su hermano ya no estaba en este mundo. Prometió cuidar de su hijo de siete años y recordarle cada día lo mucho que él lo amaba.

El tierno mensaje que Liam le escribió a su exnovia poco antes de morir

Muchas personas cercanas al cantante se han manifestado tras su muerte para exaltar los buenos recuerdos que tuvieron juntos, y una de ella fue Danielle Peazer, su xnovia, con quien tuvo tres años de relación entre el 2010 y 2013. Se conocieron en “The X Factor” La chica usó sus redes sociales para drenar su pesar, este fin de semana.

Peazer, quien es bailarina profesional, publicó en su cuenta en Instagram que un largo mensaje en honor Liam, y reveló que él le había escrito unas emotivas palabras en el momento más importante que ella estaba atravesando. Se casó con el DJ Sonny Jay y tuvieron una bebé en mayo, llamada Mia. Unos días atrás la contactó: “Recibir un mensaje tuyo hace un par de semanas expresando tu felicidad por el amor que encontré con Sonny y Mia es algo que apreciaré para siempre”, detalló la mujer en un artículo publicado en Page Six.

Pero, esto no fue lo único que escribió Danielle sobre su ex, sino también que resaltó lo buen ser humano que era, a pesar de las batallas que estaba librando. Afirmó que fue un maestro porque le enseñó lecciones que paradójicamente él no puso en práctica: “Gracias por enseñarme la importancia de poner límites y que siempre debo proteger mi corazón”, escribió.

Añadió: “Mientras todos nos tomamos el tiempo para navegar en un mundo sin Liam, es importante recordar que, si bien fue adorado por millones como músico mundialmente famoso durante la última década, también fue el hijo y hermano de alguien durante más de 30 años, un amigo para tantos y, más recientemente, un tío”, manifestó.

Además, acotó que ser padre fue una de las mayores felicidades para él: “Su papel más importante y de lo que estaba más orgulloso de todos sus monumentales éxitos era el de padre. Pensar que ahora hay un niño que crece sin uno de sus padres es desgarrador e injusto”.