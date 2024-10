Eiza Gónzalez deslumbró con outfit estilo nupcial, pero la criticaron por este detalle y así calló a todos como una dama

Glamour y sofisticación fue lo que vivió la noche del 19 de octubre, en la cuarta edición de la Gala del Museo de la Academia, que se realizó en Los Ángeles, California, para recaudar fondos para la institución. A este evento asistieron grandes celebridades como Kim Kardashian y sus hermanas Kylie y Kendall Jenner, Zoë Saldaña, Ricky Martin y Eiza González, entre otros grupo de estrellas del espectáculo.

Los actores Paul Mescal y Rita Moreno, así como el director Quentin Tarantino fueron homenajeados. Este año, el evento está presidido por los actores Salma Hayek, Nicole Kidman, Eva Longoria y Tyler Perry y por el vicepresidente del museo, Eric Esrailian. El año pasado se logró recaudar millones de dólares.

Entre los mejores vestidos destaca la cantante y actriz Selena Gómez, quien lució un vestido largo de gamuza azul marino creado por la diseñadora Alaïa, quien le agregó un escote en cuero negro, que le aportó mayor modernidad y dinamismo a la prenda.

Las miradas también se clavaron en la actriz Pamela Anderson, pero no precisamente por el vestido de The Row, que tenía un escote bardó que le permitió lucir sus sensuales hombros, sino por lucir completamente al natural, sin maquillaje. Algo que viene realizando desde hace algún tiempo para recalcar que la belleza natural siempre es mucho más importante y se debe normalizar en la industria del espectáculo.

Eiza González deslumbró con un sensual vestido blanco

La artista Eiza González puso el nombre de México en alto al presentarse con un vestido blanco, largo y ceñido al cuerpo, creado por Nina Ricci y que acompañó como diamantes de David Yurman. El outfit recordó el despampanante vestido que usó en el rodaje de la película “The Ministry of Ungentlemaly Warfare”, que protagonizó junto a Henry Cavill.

El escote más sensual estaba en su espalda, que dejó ver su envidiable figura, pero también algunas marcas de su pasado, que se llevaron toda la atención. Se trató del tatuaje de estrellas de colores que lleva en su nuca. La protagonista de varias series de streaming, compartió varias imágenes en su Instagram de su look, y las críticas llegaron.

“Esos tatuajes son el recuerdo de que naciste en el tercer mundo” y “Ese tatto todo que ver”, le escribieron, por lo que ella no fue indiferente y les respondió como una dama: “Forever and ever (Por los siglos de los siglos)” en referencia a quien le dijo que nació en México, mientras que al otro le expresó: “”Pa’ que nunca se olviden que soy chavita que creció en Coyo y yendo al bulldog, claro que sí”.