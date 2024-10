¿Lo predijeron? El escalofriante video de One Direction donde Liam Payne cae de un balcón que tiene helados a los fans

Liam Payne murió a los 31 años luego de caer de un balcón ubicado en el tercer piso del hotel Casa Sur el 16 de octubre, donde se hospedaba en Argentina, y a pesar de que los primeros informes abordan su muerte como repentina y accidental, las teorías en torno a quién fuera miembro de One Direction siguen surgiendo.

PUBLICIDAD

Tras darse a conocer la autopsia del cantante, los informes forenses arrojaron que Liam Payne había muerto de manera instantánea tras producirse una fractura en su cráneo, sumado a diversas heridas internas que impidieron que los servicios de emergencia pudieran reanimarlo, catalogadas como ‘politraumatismo’ y ‘hemorragia interna y externa en cráneo, tórax, abdomen y miembros’.

Liam Payne Cada vez surgen más testigos de momentos previos a la mu3rt3 del cantante (Getty, X)

¿Qué le pasó a Liam Payne antes de su muerte?

Aunque se desconoce la verdad detrás de su muerte y qué la pudo haber provocado, las especulaciones sobre un posible culpable y hasta un suicidio siguen abiertas, sin embargo, se dice que la intención del cantante, era en realidad caer sobre una pileta de agua.

Eso sí, se presume que previo a su caída, habría estado bajo los efectos de drogas como el crack, esto luego de que se salieran a la luz fotografías que muestran los destrozos que hizo, tras un ataque de ira, golpeando el televisor justo por la parte de en medio y dejando drogas esparcidas por el lugar.

Audios filtrados a través de las redes sociales, dejaron ver que el personal del hotel ya se había puesto en contacto con el 911 por los destrozos que estaba provocando Payne, y que incluso temían que pudiera dañarse e incluso poner en riesgo su vida: “Tenemos un huésped que está sobrepasado de drogas y alcohol... Está rompiendo toda la habitación y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor”.

Según unas fotografías que muestran al cantante, horas antes de su muerte, luce en aparente calma, sin embargo, un correo electrónico, del que todavía se desconoce su contenido, habría provocado el ataque de ira que sufrió.

Hotel donde se hospedó Liam Payne en Argentina. Twitter (Twitter)

Usuarios reviven escalofriante videoclip que predijo la muerte de Liam Payne

Mientras se esclarece el caso de Liam Payne, las teorías conspirativas siguen saliendo a la luz, mientras unos aseguran que esto es producto de Sean ‘Diddy’ Combs, y que incluso, Salma Hayek sabía sobre esto, otros han revivido algunos videos que dejarían ver que la muerte de quien fuera miembro de One Direction, pudo hablarse desde un videoclip del pasado.

PUBLICIDAD

Desde un desgarrador video de su madre llorando por el éxito y la ausencia de su hijo, hasta la letra de ‘Teardrops’ del que muchos aseguran, pudo tratarse de una despedida del cantante y una forma de pedir perdón a sus fans y la letra de ‘Story of My Life’ en la que mencionó: “Parece que cuando me muera, estas palabras estarán escritas en mi lápida y me iré, me iré esta noche”.

Una nueva teoría ha surgido, y es que, aseguran que el videoclip ‘Midnight Memories’, estrenado el 31 de enero de 2014 sirvió como un presagio de la muerte del cantante, pues en una parte del clip, se puede ver a Liam Payne tirándose de un balcón hacia el vacío mientras sus compañeros corren tras él.