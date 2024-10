¿Es amigo de Ben Affleck? Marc Anthony es amigo de los ex de JLo y estas fotos lo prueban y sorprenden a todos

El cantante es amigo de varios de los ex de JLo

Jennifer López y Marc Anthony fueron una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo y estuvieron casados durante 10 años.

La pareja se separó en el 2014, luego de tener a sus dos hijos, Max y Emme, y aunque fueron 10 años de relación, quedaron en buenos términos.

Tanto fue así, que el cantante ha dejado ver que se lleva bien con algunos ex de JLo, mostrando su madurez y dejando claro que no le importa y no los ve como enemigos.

¿Es amigo de Ben Affleck? Marc Anthony es amigo de varios ex de JLo y estas fotos y videos lo prueban y sorprenden a todos

En varias oportunidades se ha visto a Marc Anthony conviviendo con los ex de su ex y madre de sus hijos, Jennifer López.

El cantante compartió muchas fiestas con Sean Diddy Combs, quien fue pareja de JLo antes que él, de 1999 al 2001, y existen videos donde incluso estaba en su casa.

En el video se ve a P. Diddy y Marc muy sonrientes y felices junto a otros famosos como Maluma, Vin Diesel y Nicky Jam, dejando claro que se llevan muy bien y son amigos, a pesar que salieron con la misma mujer.

Hace años, en el 2017, el cantante también se tomó fotos con Casper Smart, director coreográfico, actor, y ex de Jennifer.

Smart tenía un año de haber terminado con la cantante, con quien estuvo durante varios años, y fue a un concierto de Marc, donde compartieron y hasta una foto juntos se tomaron y la publicaron, dejando ver que no había rencores.

Por otra parte, Marc también convivió en varias oportunidades con Alex Rodríguez cuando era pareja de la cantante y tenían una relación cordial.

Aunque no es amigo de Ben Affleck, reciente ex de JLo, Marc deja claro que puede llevarse bien con cualquier novio o ex de su exesposa y madre de sus hijos, mostrando su madurez y que para él lo más importante es el bienestar de la cantante y sus hijos.

Además, él está felizmente casado con la modelo Nadia Ferreira, con quien tuvo un hijo hace más de un año y son muy felices.