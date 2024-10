“No pude salvarte”: Hermana de Liam Payne rompe el silencio sobre su mu3rt3 en un impactante tributo

La muerte de Liam Payne ha conmovido a la comunidad artística y a millones de fans alrededor del mundo. El talentoso exintegrante de One Direction falleció trágicamente el 16 de octubre a los 31 años, tras caer de un balcón en un hotel en Argentina.

“Desde el primer momento su actitud era rara. Parecía que estaba fuera de sí”, recordó una testigo que lo vio en el vestíbulo del hotel, momentos antes de la tragedia. La joven aseguró que se veía muy molesto, pero que se encontraba en estado inconveniente. “Le pregunté si estaba bien, pero sólo emitió un gruñido. Fue entonces cuando soltó esa frase: ‘Solía estar en una boy band... por eso estoy tan f****d up’. No podía creer que me lo hubiera dicho así, tan directo”.

La noticia dejó en shock a sus seres queridos y seguidores, quienes han expresado cómo a pesar de que su música fue un refugio para muchos, pero su vida personal estaba marcada por luchas internas, las cuales a menudo se ocultaron detrás el éxito y los escándalos.

Liam Payne. Fallecimiento.

“Eras mi Mejor Amigo”: la sentida despedida de la hermana de Liam Payne

Tras unos días en silencio, la hermana de Liam, Ruth Gibbins, rompió el silencio en un emotivo tributo compartido en Instagram. En su mensaje, que conmovió a todos, comenzó expresando su incredulidad: “No puedo creer que esto esté pasando... Liam es mi mejor amigo, nadie podría hacerme reír tanto como él (...) Liam se mudó cuando tenía 17 años para perseguir sus sueños”, reflexionó.

Ruth mencionó cómo su hermano “amaba 1D”, y describe a sus excompañeros como “sus hermanos”. La cercanía entre ellos era evidente, y Gibbins revela que Liam sabía que podía llamarla en cualquier momento: “a menudo terminábamos riendo… [y] hablando sobre sus planes y trabajando sus problemas”. Sin embargo, el dolor se intensifica cuando Ruth expresa su desesperación: “Mi cerebro está luchando por entender lo que está sucediendo y no entiendo a dónde has ido”.

Liam Payne La hermana del cantante se despidió de él a través de un desgarrador mensaje (Instagram)

En su emotivo mensaje, también destaca la amabilidad y el sentido del humor de Liam. “¿Qué tan orgullosa estoy de llamarte mi hermano y mi mejor amigo?. No creo que este mundo fuera lo suficientemente bueno o amable contigo. Siempre quisiste ser amado y hacer felices a los demás con tu música””, agregó, señalando la lucha constante que Liam enfrentó para ser aceptado y amado.

La tristeza resonó con mayor profundidad cuando Ruth mencionó al pequeño hijo Bear, hijo de Liam pues aseguró que siempre se encargará de que su sobrino sepa lo increíble que era su padre y lo mucho que lo idolatraba: “Él siempre sabrá lo increíble que fue su papá. Lo siento, no pude salvarte. Te amo, oh, cómo te extraño”, lamentó Ruth y finalizó diciento: “Una última vez necesito que sepas que estoy aquí si necesitas algo, conduciría hasta el fin del universo para traerte de vuelta”.

Así reaccionaron los ex miembros de One Direction

One Direction La banda debía seguir estrictas reglas que limitaron su creativdad y libertad

Excompañeros de One Direction también han expresado su dolor y su tristeza ante la muerte de Liam. La cuenta oficial de la banda reactivó su Instagram para compartir un mensaje conmovedor. “Con el tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho”, escribieron Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson en conjunto. “Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre”.

Harry Styles, en una emotiva publicación, recordó la calidez y el cariño que Liam irradiaba, mientras que Zayn Malik expresó la tristeza de haber perdido a un hermano. Niall Horan compartió su incredulidad al no poder creer que Liam ya no estuviera, y Louis Tomlinson se comprometió a cuidar del hijo de Liam, Bear, asegurando que siempre será un tío presente en su vida.

La muerte de Liam Payne no sólo ha marcado un antes y un después en la vida de quienes lo conocieron, sino que también sirve como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la importancia de hablar sobre la salud mental, especialmente en el mundo del entretenimiento. Su legado perdurará a través de su música y de las memorias que todos atesoran, y su familia y amigos se aferran a los momentos compartidos, sabiendo que aunque ya no esté físicamente, siempre vivirá en sus corazones.