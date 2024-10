¿Una señal de alerta? Revelan más detalles del comportamiento de Liam Payne en el hotel, momentos antes de su mu3rt3

El mundo del entretenimiento quedó conmocionado por la repentina muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien falleció tras caer desde el balcón de su hotel en Buenos Aires. Lo que ha sido catalogado como un aparente accidente ha desatado una serie de especulaciones alrededor del trágico evento. Ahora un testigo ha nuevos y perturbadores detalles de los momentos previos a su trágica caída.

Una joven que coincidió con Payne en el hotel Casa Sur, compartió su relato sobre el extraño comportamiento del cantante y las inquietantes palabras que le dijo minutos antes de su muerte. Ella nunca imaginó que tendría una interacción tan cercana con la estrella del pop pero lo que pudo ser un momento soñado por muchas, causó gran consternación en ella.

“Desde el primer momento su actitud era rara. Parecía que estaba fuera de sí”, recordó. Según reveló, Liam estaba acompañado por dos mujeres y un hombre, quienes intentaban seguirle el ritmo mientras él actuaba de manera impredecible. En un momento, Payne fingió asfixiar a una de las mujeres en el ascensor. “La escena parecía una broma, pero fue incómoda y perturbadora para todos los que lo vimos”, dijo la joven.

Liam Payne. Fallecimiento.

Después de esa extraña interacción, Payne regresó al vestíbulo con su laptop en la mano, la joven lo observó mientras él se desplomaba en un sofá y comenzaba a leer sus correos. “Me di cuenta de que tenía la función de accesibilidad activada, esa que lee en voz alta lo que señala el cursor. No sé si lo hacía por llamar la atención”, comentó.

El momento más impactante llegó cuando, tras leer un correo que lo alteró, Payne arrojó su computadora al suelo. “¡Al c*arajo con esta m*ierda!”, gritó mientras golpeaba el dispositivo repetidamente contra el piso. El personal del hotel quedó paralizado ante la escena, incapaz de reaccionar.

“Le pregunté si estaba bien, pero solo emitió un gruñido. Fue entonces cuando soltó esa frase: ‘Solía estar en una boy band... por eso estoy tan f****d up’. No podía creer que me lo hubiera dicho así, tan directo”.

Habitación de Liam Payne (El Clarín)

La mujer también relató cómo Liam, momentos después de su arrebato, se desplomó al intentar caminar por el vestíbulo. “Se cayó de cara al suelo. Fue muy incómodo y el personal no sabía qué hacer. Lo ayudaron a levantarse y a meterse al ascensor”, recordó. En ese momento, ella notó algo más alarmante: “Sus pupilas estaban dilatadas, y aunque no puedo asegurar que estaba bajo los efectos de drogas, su comportamiento era exactamente lo que me imaginaría en alguien que ha consumido cocaína”.

Un miembro de su grupo, a quien la joven identificó como “Roger”, se disculpó por el comportamiento del cantante: “Lo siento, a veces se pone así de mal”, dijo. Según ella, el comentario le dejó una sensación inquietante: “Sentí que esas personas que estaban con él no estaban ahí para ayudarlo, como si ya hubieran intentado intervenir sin éxito”.

Un trágico desenlace “anunciado”

El encuentro ocurrió a las 4:26 PM, y apenas 36 minutos después, el personal del hotel activó la alarma tras la caída de Payne desde su balcón en el tercer piso. “Al principio pensamos que solo se había lastimado, pero luego vimos su cuerpo en el patio, y más tarde lo sacaron en una camilla. Fue horrible”, contó la testigo con evidente angustia.

Los empleados del hotel confirmaron que habían llamado dos veces a emergencias para pedir ayuda, reportando que el huésped se encontraba “intoxicado por drogas y alcohol”. Sin embargo, para cuando la ambulancia llegó a las 5:11 PM, ya era demasiado tarde.

La joven decidió no pasar la noche en el hotel debido al trauma de lo vivido. “Entre lo que había pasado y los fans cantando sus canciones fuera del hotel, fue demasiado. Incluso alguien trajo una Ouija para intentar comunicarse con él. Todo fue surrealista”, relató. La investigación policial continúa, pero hasta el momento, las autoridades han catalogado la muerte como “inconclusa”. Los testigos han sido interrogados para reconstruir los eventos previos, mientras los fanáticos siguen procesando la trágica pérdida de Payne.