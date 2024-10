La triste historia del primer amor de Kate Winslet: comenzó en su adolescencia y tuvo un trágico final

Con un talento y carisma incuestionable, Kate Winslet se ha mantenido como una de las estrellas más destacadas en Hollywood a lo largo de décadas de una impecable trayectoria profesional.

PUBLICIDAD

Su película más famosa es Titanic, pero la estrella ganadora del Oscar ha encarnado toda clase de personajes retadores durante su carrera, tanto en proyectos cinematográficos como televisivos.

Sin embargo, la intérprete británica no solo ha protagonizado circunstancias dramáticas en los sets de grabación, también en la realidad, comenzando con el trágico final del primer amor de su vida.

La triste historia de Kate Winslet con el primer gran amor de su vida

La vida personal y profesional de Kate Winslet alcanzó su primer punto culminante cuando ella era una adolescente. A sus 15 años, comenzó a grabar su primer drama televisivo: Dark Season (1991).

Mientras estaba en el plató, Winslet conoció a su primer amor: el también actor y escritor Stephen Tredre . Aunque era 12 años mayor que ella, se enamoraron e iniciaron un vertiginoso romance.

“Stephen me hizo sentir abrazada”, reveló la famosa en una entrevista, de acuerdo al periódico británico The Independent. “Era la persona más importante de mi vida, después de mi familia”.

El noviazgo avanzó sobre ruedas y se mudaron juntos a Londres cuando tenía 17. Su carrera pronto despegó con papeles en grandes proyectos hasta que se quedó con el rol de su vida: Rose DeWitt Bukater en Titanic.

PUBLICIDAD

Sin embargo, mientras en el plano profesional estaba en su punto álgido, la joven luminaria atravesaba un duro momento en lo personal porque Tredre estaba luchando contra el cáncer de huesos.

Por eso, en la primavera de 1997, Stephen decidió terminar su relación tras casi cinco años de idilio para ahorrarle el dolor de verlo fallecer, según reportó el diario británico The Telegraph en 2008.

“Stephen me dejó ir, y eso como acto de amor de un ser humano hacia otro fue abrumador. Cuando miro hacia atrás, desearía que no lo hubiera hecho. Ojalá hubiera estado allí. Hasta el amargo final. Se fue muy rápido y todavía repaso esos momentos en mi cabeza”, confesó la actriz al medio.

Tan solo meses después de la ruptura, en diciembre del mismo año, el primer gran amor de Kate Winslet falleció a los 34 años. En ese momento, la película que la catapultó a la fama se estaba estrenando.

Ella decidió no asistir al estreno en Hollywood del filme de James Cameron para ir al funeral de Stephen en Londres. Luego reveló la presión que recibió entonces para presentarse a la premier.

“Tendrían conversaciones conmigo, dirían cosas como: ‘mira, lo entendemos, debe ser un momento muy difícil’ y luego continuarían diciendo, ‘pero ¿no crees que Stephen lo hubiera querido?”, contó en entrevista a The Guardian en 1999.

“No, maldita sea, no lo hubiera querido. Stephen hubiera querido que estuviera en su funeral y yo voy a estar allí”, recordó sobre aquel agridulce momento. “Sí, me alarmé bastante por eso”.

Desde entonces, han pasado años, pero la artista ha confesado que nunca logró superar la muerte de su primer novio. “No lo haces, aprendes a vivir con ello”, reveló a The Telegraph. “Hablo de Stephen como si todavía lo quisiera, pero lo amo. Espero amarlo siempre”.