Andrew Garfield rompe en llanto en programa de televisión al recordar a su madre fallecida

Andrew Garfield dejó ver su lado más vulnerable durante una emotiva aparición en un programa de televisión, donde rompió en llanto al recordar a su madre, Lynn Garfield, quien falleció en 2019 tras luchar contra el cáncer de páncreas. El momento se produjo en un segmento especial junto al querido personaje Elmo, de “Plaza Sésamo”.

En el segmento, Garfield reflexionó sobre la pérdida y el duelo que ha experimentado desde entonces. El actor, quien se ha destacado no solo por su talento en la actuación sino también por su sensibilidad, expresó que el dolor que siente por la muerte de su madre es una forma de mantenerla presente.

El momento en el que Andrew Garfield reflexiona sobre la muerte de su madre

Durante la conversación con Elmo, Garfield comentó que esa tristeza es un “regalo”, ya que significa que amaba profundamente a su madre y que, al extrañarla, recuerda los momentos felices que compartieron juntos. “Cuando extraño a mi mamá, pienso en todos los abrazos que me dio, en todo el amor que me brindó” dijo el actor

Garfield, continuó mientras se le cortaba la voz “De alguna manera, sentir esa tristeza me hace sentir más cerca de ella” El actor también reveló que “Plaza Sésamo” era el programa favorito de su madre, lo que hizo que la conversación con Elmo fuera aún más significativa y emotiva para él.

La pérdida de Lynn Garfield ha sido una de las experiencias más dolorosas en la vida del actor, quien ha hablado en varias ocasiones sobre cómo ha afectado tanto su vida personal como profesional. De hecho, Garfield tuvo que suspender las grabaciones de la película “Tick, Tick... Boom!” en 2021 debido al duelo que aún atravesaba.

Andrew Garfield y como aceptar y superar el duelo

En varias entrevistas, ha mencionado que el proceso de lidiar con el dolor ha sido complejo, pero que lo ha ayudado a comprender mejor la profundidad del amor que compartía con su madre. Además de esta aparición televisiva, Garfield también ha reflexionado sobre el duelo en otras entrevistas.

En 2021, durante una conversación en “The Late Show with Stephen Colbert”, describió el duelo como “todo el amor no expresado”, y confesó que no desea superar ese dolor, ya que es una manera de honrar la memoria de su madre. “Me encanta hablar de ella”, confesó en esa ocasión, destacando que el duelo es una señal del amor que siempre existirá entre ellos.