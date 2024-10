¿Regresará a actuar? Cameron Díaz contó cómo la está apoyando su esposo y es el más tierno

Hace más de una década que Cameron Díaz decidió dejar su carrera exitosa como actriz y dedicarse de lleno a su familia. Asegura que su decisión le trajo problemas con la industria del entretenimiento y, pese a todos los inconvenientes, se mantuvo firme junto a su marido Benji Madden y sus hijos, Raddix y Cardinal.

Recientemente Cameron asistió a la Cumbre de las Mujeres Más Poderosas de Fortune, donde habló sobre la decisión de dejar de actuar y ahora volver a hacerlo.

Destacó que en el momento que tomó la decisión, lo hizo con la plena convicción de que recuperaría parte de su privacidad y le entregaría tiempo de calidad a su familia.

“Era algo que simplemente tenía que hacer. Sentí que era lo correcto para mí para recuperar mi propia vida y realmente no me importaba nada más. Ninguna opinión de nadie, el éxito de nadie, la oferta de nadie, nada de nadie podría hacerme cambiar de opinión sobre mi decisión de cuidarme y construir la vida que realmente quería tener”, dijo a The Hollywood Reporter en una entrevista.

Su esposo, la impulsó a regresar a su sueño

Según la revista Hola, Cameron Díaz regresó nuevamente a la actuación y fue su esposo Madden, quien la alentó a hacer lo que amaba y a lo que dedicó la mayor parte de su vida. “Fue el momento justo para mi familia”, dijo sobre volver a actuar.

“Así que tuve que esforzarme; mi esposo y yo, mi esposo, que es el mejor, él me dijo: ‘Nos has estado apoyando y construyendo la familia’ y apoyándolo en sus negocios, él dijo: ‘Es hora de que te apoyemos y dejemos que mami ascienda y haga lo suyo’. Él dijo: ‘Déjame verte hacerlo niña’. Yo dije: ‘Está bien, aquí vamos’”, expresó la actriz de 52 años.

Protagonizar con Jamie Foxx

Cameron Díaz y Jamie Foxx protagonizan “Back in Action”, una comedia de acción de Netflix en la que ambos actores interpretan a espías retirados que se ven obligados a volver al juego cuando se revelan sus identidades secretas.

Díaz y Foxx son amigos cercanos y han trabajado juntos en las películas “Annie” y “Any Given Sunday”.