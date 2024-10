“Pudo terminar mal”: Tras muerte de Liam Payne, fans recuerdan el momento más oscuro de Justin Bieber

El repentino fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de la exitosa banda One Direction, ha conmocionado al mundo del entretenimiento. Payne, de 31 años, fue encontrado sin vida tras caer desde el balcón de su habitación en un hotel en Buenos Aires, Argentina, donde se hospedaba durante un viaje. Mientras las autoridades investigan los detalles de su muerte, los fanáticos no han dejado de expresar su tristeza en redes sociales y han recordado el profundo impacto que tanto Payne como One Direction tuvieron en sus vidas.

Cientos de seguidores se reunieron en las afueras del hotel CasaSur, en el barrio de Palermo, para rendir homenaje al cantante. En medio de canciones icónicas como “What Makes You Beautiful” y “Story of My Life”, los fans compartieron anécdotas personales sobre cómo la música de Payne les ayudó en momentos difíciles.

Sin embargo, también surgieron teorías sobre las circunstancias de su fallecimiento. La policía local indicó que fueron alertados sobre “un hombre agresivo posiblemente bajo los efectos de drogas y alcohol”, lo que ha dejado espacio para especulaciones.

Payne fue sincero en varias ocasiones sobre sus problemas personales, incluyendo su lucha contra el alcoholismo y las dificultades emocionales que afrontó tras la separación de One Direction en 2016. En una entrevista con The Guardian en 2019, reconoció cómo la soledad y la presión del éxito lo empujaron a recurrir al alcohol: “Después de actuar para miles de personas, te encuentras solo en un país donde no puedes salir. ¿Qué otra cosa puedes hacer? El minibar siempre está ahí”.

Internautas recuerdan el lado oscuro de la fama contra el que luchó Justin Bieber

La trágica historia de Payne ha encendido las alarmas sobre el precio que la fama puede tener en la salud mental de las celebridades y ha llevado a los fans a reflexionar sobre los demonios internos que estas figuras públicas enfrentan en silencio. Algunos internautas hicieron comparaciones con Justin Bieber, de quien recientemente se supo fue víctima de abusos por parte de Diddy y la industria, cuando apenas tenía 15 años.

Sean Diddy Combs y Justin Bieber El cantante reapareció y sorprendió con su aspecto (@diddy / @justinbieber/Instagram)

Bieber fue descubierto por Scooter Braun a los 13 años, y durante años vivió bajo la constante presión de la industria. Según Bieber, Diddy se comportaba como un mentor, pero el joven cantante admitió que la relación fue turbia en ocasiones, como se evidencia en un video de 2011 donde ambos hacen alusión a comportamientos inapropiados.

Años más tarde, la vida de Bieber estuvo al borde del colapso, con su equipo de seguridad asegurándose de que no se lastimara ni intentara atentar contra su vida. En 2019, publicó una carta donde confesaba cómo sus malas decisiones y adicciones lo convirtieron en “la persona más odiada del mundo”.

Justin Bieber Los Diddy Combs destaparon el lado más oscuro de la industria musical (Dimitrios Kambouris/Getty)

“Pasé de ser un chico de 13 años de un pueblo pequeño a ser alabado de todas partes por el mundo, con millones diciendo cuánto me amaban y lo genial que era”, dijo. Esta atención constante lo llevó a creer en la imagen idealizada que el mundo tenía de él: “Escuchas estas cosas suficientes veces de joven y realmente comienzas a creerlo”.

“Todos hacían todo por mí, así que nunca aprendí los fundamentos de la responsabilidad”. A los 18 años, contaba con “millones en el banco” y “acceso a lo que quisiera”, pero carecía de “habilidades en el mundo real”. A los 19, Justin enfrentó una dura realidad al caer en “drogas bastante fuertes” y “abusar” de las relaciones en las que se encontraba. “Tomé cada mala decisión que pudieras imaginar y pasé de ser una de las personas más queridas y adoradas del mundo a ser la más ridiculizada, juzgada y odiada”.

Al igual que Bieber, quien confesó en múltiples ocasiones sentirse atrapado por la fama, Payne lidió con sus propios fantasmas. En 2017 confesó que, coincidentemente, también tuvo un encuentro “escalofriante” con Diddy. “Me acerqué a hablar con él y con Jay-Z, y cuando le estreché la mano, sonrió entre dientes. Fue la risa más malvada que escuché nunca. Así que le tengo un poco de miedo a ese hombre”, dijo. Además, describió ese día, que incluyó a Leonardo DiCaprio, como “la experiencia más desalentadora que tuve con una celebridad”.