“Pregúntenle a ella”: ex de JLo revela fotos de ella con Diddy y lanza dura acusación

El caso de Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de violación y agresión sexual, pica y se extiende. Ya existe una larga lista de celebridades que participaron de las famosas fiestas que organizaba el magnate de la música, llamadas ‘Freak Off parties’. Una de las celebridades más nombradas es Jennifer Lopez y la acusación viene de su propia expareja, Ojani Noa.

Noa fue el primer esposo de la Diva del Bronx, quienes se casaron en 1997, y declaró recientemente que jamás participó de las ‘Freak Off parties’ que organizaba Puff Diddy.

Según la fiscalía de Estados Unidos, el rapero organizaba eventos, llamados ‘Freak Off parties’, en sus hoteles de lujo o enormes residencias y dichas reuniones eran “espectáculos de terror” en los que había droga y donde supuestamente se obligaba a mujeres a tener encuentros sexuales y participar en orgías.

Por estas acciones, entre otras, el cantante fue arrestado el pasado 16 de septiembre y actualmente espera un juicio por tráfico sexual, crimen organizado y trata de personas para ejercer la prostitución.

Ojani Noa contra JLo

Esta situación ha levantado pólvora y tiene a más de una celebridad angustiada por las acusaciones, entre ellas la propia Jlo, quien fue acusada por su exmarido de participar en estos eventos que preparaba Diddy Combs.

Al respecto, Ojani Noa, negó en su cuenta de Instagram haber formado parte de las cuestionables fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs. “Para aquellas personas y medios de prensa que me han preguntado si yo alguna vez fui o participé en las famosas fiestas del pedazo de mierd… (‘Diddy’) ‘Freak Off parties’: No y no. Nunca”, escribió el 15 de octubre en la red social.

“Pero mi ex mujer, (Jennifer López), conocida como JLo, sí. Pregúntenle a ella. Oh, y pregúntenle, por los ‘sex tapes’, los 734 dildos y las 1000 botellas de aceite para bebé”, agregó.

El actor para alegar su declaración subió una imagen que está titulada como “Lista de invitados a la fiesta de ‘Diddy’”. En ella, aparecen cuatro columnas con diversos nombres, entre ellos el de la intérprete de ‘On the floor’, el de Bad Bunny, Beyoncé, Justin Bieber y Leonardo DiCaprio.

Asimismo, subió al ‘post’ una serie de fotografías en las que Jennifer López aparece con Sean Combs, en algunas a solas, y en otras acompañados de otra gente, aparentemente en un festejo.

Los famosos que aparecen en el registro y las postales, cabe recalcar, solían acudir a las conocidas ‘Fiestas Blancas’ que ‘Diddy’ organizaba en sus mansiones de los Hamptons y Los Ángeles.

"Pregúntenle a ella": ex de JLo revela fotos de ella con Diddy y lanza dura acusación Sean ‘Diddy’ Combs y Jlo iniciaron una relación en 1999 y rompieron en 2001 (Instagram: @ojaninoa1)

Jennifer Lopez en silencio

Según el portal Univisión, la protagonista de ‘Selena’ no se ha pronunciado acerca de las imputaciones del modelo, de quien se separó en 1998.

Resalta Us Weekly que en 2016 un árbitro designado por el tribunal dictó una orden judicial permanente que prohibía a Noa “criticar, denigrar, hablar negativamente o menospreciar de cualquier otro modo” a López.

La actriz comenzó a salir, expone el sitio web, con Combs en 1999, tras conocerse en el set del videoclip de la canción ‘If you had my love’, y rompieron luego de dos años juntos, en 2001.