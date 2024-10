“Igualitos al papá”: los mellizos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez sorprenden por lo grandes que están

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez han superado momentos difíciles y se han perdonado mutuamente cuando han cometido errores, como sucedió el año pasado cuando el actor enfrentó la polémica sobre una supuesta infidelidad con la nutrióloga Anna Paula Guerrero.

PUBLICIDAD

“Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido. Les pido por favor que paren este tema mediático, que no va a llegar a nada, lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a mi mujer y amor para Elizabeth”, enfatizó Salinas de 55 años el año pasado durante la presentación de la telenovela ‘Perdona Nuestros Pecados’.

Hace unos días Salinas y Álvarez cumplieron 13 años que unieron sus vidas en una boda de ensueño que se convirtió en el inicio de su historia familiar. De esa unión nacieron los mellizos Máxima y León, quienes ya tienen 8 años.

Máxima y León iguales a papá

A propósito del aniversario de bodas, Salinas usó su cuenta de Instagram para compartir una imagen con las que celebraron este aniversario con la madre de sus hijos menores, a quien le escribió: “Gracias por la hermosa familia que hemos formado, amada amiga, confidente, esposa y amante ¡Feliz aniversario de bodas!”, se lee en el feed del actor.

En la imagen aparecen los mellizos, quienes enternecieron a los seguidores por lo mucho que han crecido y por el tremendo parecido que tienen con su padre.

“Hermosos igualitos a su papá 😍🥰👏🙏bendiciones a todos”, “OMG, porque estos nińos salieron idénticos a Él Papá😂😂FELIZ ANIVERSARIO😍😍😍”, son algunos de los comentarios que recibió el actor en su cuenta de Instagram.

Destaca la revista Hola que la pareja celebró su aniversario en la playa y junto a sus hijos, quienes aseguran “son su mejor regalo”.

PUBLICIDAD

Un amor mágico

Elizabeth Álvarez también usó su Instagram para compartir un mensaje romántico dedicado a su esposo, donde aparecen juntos en la playa, luciendo sus bañadores, listo para un chapuzón.