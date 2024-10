¿Igual al de su hermana? Aneliz Aguilar se compromete, pero por este detalle la comparan con Ángela Aguilar

Las hermanas Aguilar se volvieron tendencia en redes sociales luego de Aneliz, la hija mayor de Pepe Aguilar, anunciara en redes sociales que se había comprometido con su novio, Luis Rodrigo Castillo.

PUBLICIDAD

Esto sucede solo unos meses después de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaran en una boda íntima en una hacienda de Cuernavaca, Morelos, que contó con una selecta lista de invitados que no rebasaba los 50, entre familiares y amigos como Marc Anthony y Nadia Ferreira.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que otra de las hijas de Pepe Aguilar anunció su compromiso, y es que la joven, de 26 años, ya había mostrado que se encontraba disfrutando de un paraíso tropical, sin que sus seguidores supieran que sería el escenario de un nuevo paso en su relación.

Pepe Aguilar La hija mayor del cantante le hizo un reclamo por su preferencia a Ángela (@pepeaguilar_oficial/Instagram)

Pepe Aguilar reacciona al compromiso de su hija Aneliz

Fue Pepe Aguilar quien compartió una serie de fotografías que presumían más detalles del compromiso de Aneliz con Rodrigo Castillo, donde luce un vestido blanco con estampado y sandalias de tacón cuadrado y estoperoles en tono nude, mientras que él, optó por un conjunto beige y calzado oscuro.

Con tres fotografías, Pepe Aguilar expresó su emoción por el compromiso de su hija de 26 años, en las que se alcanza a ver el momento justo en el que Rodrigo Castillo se arrodilla frente Aneliz para darle el anillo y una más donde se ve la joya que le fue ofrecida a la joven.

En la publicación, el cantante de ‘Miedo’ escribió: “2X1 ¡Llévelas, llévelas! ¡Como que septiembre y octubre les gustó a mis hijas pa’ comprometerse (y casarse!) 1,000,000 de felicidades Aneliz y Rodrigo! Que sean MUY FELICES! Y que viva el AMOR!”.

Usuarios comparan a Ángela y Aneliz Aguilar tras anunciar su compromiso

La amorosa dedicatoria de Pepe Aguilar a su hija no fue suficiente para los fans, y es que provocó una ola de comentarios que retoman la teoría de que Ángela sería su “hija favorita”, pues esperaban que hiciera una segunda parte de su tema “Cuídamela Bien” que dedicó a Nodal tras su matrimonio con la cantante de ‘Gotitas Saladas’, sin embargo, esto no fue así.

PUBLICIDAD

Pero esto no es todo, pues nuevamente, las hermanas volvieron a ser comparadas en redes, no solo por el anuncio de sus compromisos y este nuevo paso en sus vidas, sino por la joya que lució Aneliz, y es que, usuarios en redes aseguraron que su anillo era muy parecido al que Nodal dio a Ángela.

En redes sociales las comparaciones entre hermanas no se hicieron esperar, desde la forma ovalada del anillo que ahora ambas portan hasta sus looks, y es que, en comentarios, se leía: “Se nota la elegancia y qué diferencia, que sea muy feliz”, mientras que otros pedían al compositor, hacer una canción para su hija, como lo hizo para Ángela, sin embargo, mostró su negativa diciendo que era para ambas cuando se casaran. Otros, aseguraron que con ella no sintió la misma tristeza que con la cantante de ‘Abrázame’.