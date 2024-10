Así fue la historia de cómo se formó One Direction

El deceso de Liam Payne ha generado diversos comentarios en redes sociales, por lo doloroso que ha resultado para los fans de One Direction.

PUBLICIDAD

Así que aquí te compartimos cómo fue que la agrupación se formó y el éxito que tuvieron los músicos.

La historia la formación de One Direction

One Direction se formó en 2010 durante la séptima edición del programa británico “The X Factor”. Los cinco miembros, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne y Louis Tomlinson, audicionaron como solistas, pero los jueces, incluidos Simon Cowell, decidieron que podían tener más éxito si se unían como grupo.

Después de su formación, la banda rápidamente ganó popularidad, terminando en tercer lugar en la competencia. A pesar de no ganar, su carisma y talento atrajeron a una gran base de fans. En 2011, lanzaron su primer álbum, Up All Night, que tuvo un gran éxito, con sencillos como “What Makes You Beautiful”.

A lo largo de los años, One Direction lanzó varios álbumes más y se convirtió en una de las boy bands más exitosas de la historia, realizando giras mundiales y ganando numerosos premios.

Su segundo álbum mostró una evolución en su sonido, con éxitos como “Live While We’re Young” y “Little Things”.

Zayn dejó el grupo en marzo de 2015, lo que conmocionó a los fans. A pesar de su partida, el grupo continuó con su álbum Made in the A.M., lanzado en noviembre de 2015.

PUBLICIDAD

Su descanso indefinido

En enero de 2016, anunciaron que tomarían un descanso para explorar proyectos en solitario. Cada miembro ha tenido éxito en sus carreras individuales desde entonces.

Cabe mencionar que cada uno ha sumado éxito de forma individual, aunque hasta la actualidad sus fans seguían pidiendo un reencuentro, que tras los sucesos actuales se ve cada vez más lejano.