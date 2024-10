William Levy estaría a punto de la rehabilitación, así es su nuevo aspecto que preocupa a todos

Enfocado. Así está el actor cubano William Levy, quien se encuentra en España grabando la serie Arcadia, una de las obras que está realizando bajo el sello de su productora Secuoya. El artista usa sus redes sociales para darle adelantos a sus seguidores y también compartir momentos con el elenco.

Él parece estarla pasando bien, y no duda también en aprovechar las historias de su Instagram para lanzar una que otra puntada sobre su vida personal, especialmente, la relacionada con su vida sentimental, pues desde que anunció que se separó de su exesposa, Elizabeth Gutiérrez, esta ha sido la ventana para demostrar sus sentimientos.

Cristina Cori y William Levy | Los dos actores tendrían un romance desde hace meses (@cristinacori, @willlevy_/Instagram)

Recientemente, se le vinculó con un actriz italiana llamada Cristina Cori, quien “es una joven rubia de solo 21 años”, dijo el reportero español Alex Rodríguez en ¡Siéntese quién pueda!, según un artículo de People. Ellos ya habían compartido grabaciones, pues actuaron juntos en la película “Tradita”. “Me dicen que William y que Elizabeth no están juntos y parece que no hay vuelta atrás”, contó Rodríguez en el programa.

¿William estaría en serios problemas de adicción?

Este martes, 15 de octubre, el podcast ”Chisme No like” reveló que el actor estaría pasando un mal momento debido a sus presuntas adicciones a diferentes sustancias. Cabe destacar, que cuando se anunció su separación, Elizabeth indicó en el informe policial que Levy qu él abusaba del alcohol y la cocaína.

Según un artículo del diario colombiano El Espectador, Elizabeth contó a la policía que su marido “estaba bebiendo con amigos y cuando llegaron a casa discutieron porque ella le recriminó que bebía demasiado. Él no admite esto y ella le indicó a la policía que cuando él se alcoholiza la trata mal, con palabras groseras y su intención es que él tenga ayuda profesional. En el informe, él asegura que no es cierto y como no hay síntoma o señal de violencia física solo queda el reporte”.

Pues, en el programa de farándula se difundió un video en el que se ve presuntamente al actor con poco equilibrio subiendo unas escaleras para entrar a una oficina móvil. El corresponsal de “Chisme No like” aseveró: “Él pasó toda noche bebiendo y por la mañana no se podía ni levantar.No fue a grabar en el todo el día y se presentó con toda la cara (hinchada) a las 6:00 pm”. Estas declaraciones las acompañó del material audiovisual. El programa afirma que “William Levy a un paso de entrar en rehabilitación Luce flaco y demacrado”.

“Se tiene que agarrar de la baranda y las piernitas están vencidas porque el alcohol aniquila los músculos. No pude con su alma”, señaló Javier Ceriani, conductor del podcast. Esta semana, William dedicó un post muy controversial a sus detractores. Se trata de una imagen con frase de reflexión que circulan en internet, que dice: “I don’t give a flaying fuck if you like me or not (Me importa un carajo si te gusto o no)”.

Pero, además acotó: “Para cada uno de ustedes que se ha dedicado a tirar mierda a mi nombre sto es para ustedes disfruten y si no les gusta no les metan en mi pagina aquí yo decido lo qué digo y comparto”.