“Te hiciste la víctima y eras victimario”: reviven broma pesada de Will Smith a Justin Bieber y causa indignación

En medio del caso de Sean Diddy Combs, sigue muy viva la susceptibilidad en torno a Justin Bieber, de quien se especula fue presunta víctima del rapero, acusado de abuso sexual y trata de personas, creando una red de maltrato y explotación de mujeres y menores a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

En redes sociales han surgido diversas teorías que indican que el intérprete de Yummy sería una presunta víctima, pues estuvo colaborando muy de cerca con el productor musicl cuando saltó a la fama y además asistió a sus fiestas, donde sucedieron la mayoría de los abusos.

Will Smith | (Instagram)

Ahora, un video viral en TikTok ha dejado expuesto al actor Will Smith, quien también habría tenido malas actitudes contra Justin Bieber

Específicamente, en la grabación se le ve jugándole una broma pesada en los Kid’s Choice Awards de Nickelodeon, donde lo expone a recibir el slime verde característico de esta premiación, ante la sorpresa y mirada atónita del famoso cantante. Es por ello que lo han tildado de “victimario”, pues habría colaborado al presunto bullying y situaciones adversas que sufrió en su crecimiento.

Will Smith cayó en el ojo del huracán después de aparecer en imágenes filtradas en las famosas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs. El protagonista de ‘Hombres de negro’ parece relajado y contento en las postales, por la que lo tildan de “cómplice” de todos los sucesos, así como es el caso de otras celebridades de la talla de Beyoncé, Kim Kardashian, Leonardo Di Caprio, entre otros.

Las fotos datan del 2004 y los fanáticos aseguran que “se ha caído un nuevo ídolo”. “Ya no puedo ver igual a Will Smith”; “Me niego a creer eso de Will Smith”; “La cara de Justin... se ve que la pasó mal”; “Will era uno de mis favoritos, pero desde que entendí todo ya no lo volvere a ver como un ídolo”; “Y Justin asustado”; fueron parte de los comentarios en internet.