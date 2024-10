¿Le gustaba? Briggitte Bozzo habla sobre los “coqueteos” de Adrián Marcelo en LCDFLMX y esto confesó

Quien se colocara como la quinta finalista de La Casa de los Famosos, reveló en una reciente entrevista su postura frente a los comportamientos que Adrián Marcelo tuvo con ella durante su estancia en el programa de Televisa.

Hasta el momento, la integrante de ‘Las Chicas Superponedoras’ no había hablado más sobre su convivencia con el youtuber, pero esta sería la primera vez, donde aclararía finalmente si entre ellos hubo algún tipo de atracción, y es que, vale recordar que durante su estancia, fue Karina Puente, esposa de Adrián Marcelo, quien sospechó que el influencer podría estar ‘enamorado’ de Briggitte Bozzo y esa había sido la principal razón por la que deseaba que saliera del reality show.

Esta especulación se sumó a una serie de edits hechos por los fans en los que se puede ver a ambos abrazados y la forma en la que Adrián Marcelo veía a Bozzo. Pero tras una serie de rumores sobre el verdadero sentido de su relación, fue la actriz quien finalmente rompió el silencio.

Briggitte Bozzo, Karime Pindter y Gala Montes Imagen recuperada de 'La Casa de los Famosos México'

Briggitte Bozzo revela qué sintió con los halagos de Adrián Marcelo

¿Briggitte Bozzo sintió atracción por Adrián Marcelo? Fue en una entrevista donde la también influencer reveló que al percibir estos comportamientos por parte del youtuber, los consideró como inadecuados, pues además de ser casado, algunos de los comentarios que le hizo, los catalogó como misóginos y como una falta de respeto.

“En un punto empecé a sentir muchos halagos de su parte, ‘Briggitte, te ves bien. Te ves muy bien’. O cosas misóginas, me faltaba al respeto, ‘Con todo respeto, si me la j*laría por ti’, ‘Estás bien buena’. Luego empezó a ser más lindo y luego le pedía perdón a su esposa todo el tiempo. Ya refiriéndote a mí así, no lo estás haciendo”.

Tras esta declaración, Bozzo confesó que “Atracción no llegué a sentir nunca”, pero que prefería llevarse bien con él a pesar de que nunca le cayó bien y que sí sabía que Adrián Marcelo tenía intenciones de eliminarla debido a lo que “sentía por ella”: “Llegué a escuchar esos comentarios de que él sentía una cierta atracción por mí, por eso me quería eliminar”.

Esto opinaba Briggitte Bozzo del team tierra

Además de hablar de su “relación” con Adrián Marcelo, la joven actriz, habló sobre su convivencia con el cuarto tierra, pues comenzó con el pie izquierdo con ellos, tanto que fue Mariana Echeverría quien hizo el cambio de integrantes entre Bozzo y Potro.

Tras varios enfrentamientos con algunos de los participantes de Tierra, la actriz reveló: “Se sentían vibras feas. El tener esa mala vibra con alguien es como, yo no quiero estar mal, vamos a hablar. ¿Cuál es tu problema? Porque yo no quiero pasar por donde comemos todos los días y haya esta vibra”.

Y aseguró que lo que se vio en el 24/7 de ViX eran los famosos mostrando sus verdaderas personalidades, además de estar sorprendida por las cosas que dijeron: “No puedo creer lo que realmente hicieron. No me veía venir, que me iban a escupir la comida, que iban a hablar tan mal de los demás, del cuerpo ajeno… o cómo se referían. Llegaron a decir que me querían echar aceite caliente para que yo me callara”.