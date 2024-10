El marido que merecemos y nos encanta: esposo de Barbara Palvin la apoyó de esta bella manera en el VSFS y robó suspiros

Los ángeles de Victoria´s Secret vuelven renovados en un desfile que dejó a todos impresionados y donde no faltaron esos hechos curiosos que hicieron a mas de uno sonreír y llenarse de ternura.

Sucedió con la modelo y actriz húngara, Bárbara Palvin, quien protagonizó una de las escenas más románticas con su esposo, Dylan Sprouse.

Un video de Sprouse apoyando a su amor, Bárbara, en la pasarela de Victoria´s Secret se hizo viral en las redes sociales. La original forma de hacerlo demuestra lo compenetrados que están como parejas y el amor que se siente entre ellos dos.

Las mascotas protagonistas

Durante la espectacular caminata de la modelo húngara en la pasarela, su esposo se levantó con dos cartones con la imagen de las mascotas de la pareja. Dylan se levantaba del asiento para que Barbara le visualizase entre el público. Gesto que, en apenas segundos, ha causado la sonrisa de la modelo durante su paso.

Minutos mas tarde, el interprete de Zack Martin en la serie de Disney Channel, The Suite Life of Zack and Cody, fue entrevistado por los medios presentes en el desfile y ante la pregunta de a quién tenía más ganas de ver, tenía clara su respuesta: “A mi mujer”.

“No soy bueno con las manualidades pero imprimí algunos carteles con nuestros hijos. Pensé que le haría sonreír”, comentaba mostrando orgulloso las imágenes de sus mascotas en cámara.

También se le preguntó por las actuaciones de la noche y de nuevo respondió sincero: “No. No me importa. Solo quiero ver a mi mujer. Te quiero”, declaraba.

Los gestos de Dylan son muy frecuentes

Según el portal Los 40, no es la primera vez que Dylan sorprende a la modelo con algún gesto tierno en sus desfiles. “El estadounidense quiso llevarle una hamburguesa hace unos años para que, tras finalizar el show, pudiese comer lo que quisiese”.

Barbara y Dylan se comprometieron en julio de 2023 después de más de cinco años juntos. El amor de esta pareja comenzó por casualidad; se conocieron en una fiesta en 2017, donde la química entre ellos no faltó. Barbara, al día siguiente, lo siguió en Instagram.