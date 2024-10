¿Crisis en su matrimonio? El gesto de Meghan Markle en su última aparición pública que no pasó desapercibido

(Mike Coppola/Getty Images for 2022 Robert F. )

Recientemente, Meghan Markle atrajo la atención de los medios al participar en un evento sin la presencia de su esposo, el príncipe Harry.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en esta aparición pública fue otra decisión que ha levantado numerosas conjeturas sobre la situación de su matrimonio, en especial tras los desafíos económicos y familiares que ha enfrentado la pareja luego de abandonar la realeza.

¿Por qué dicen que Meghan Markle estaría en crisis con el príncipe Harry?

Según Vanidades, el evento tuvo lugar en el Centro Girls Inc. en Santa Bárbara, con motivo del Día Internacional de la Niña, donde Meghan Markle abordó temas relacionados como el empoderamiento femenino, pero asistió sin llevar su anillo de bodas.

Aunque deslumbró con su habitual elegancia, fue su mano izquierda la que acaparó la atención de todos, ya que su característico anillo de compromiso, una pieza que incluye diamantes de la colección de la difunta Lady Di, no adornaba su dedo anular en esta ocasión.

Esto generó una ola de especulaciones acerca del estado de su relación con Harry, quien tampoco estuvo presente en el evento. No obstante, cabe destacar que no es la primera vez que la duquesa decide prescindir de esta joya en público, lo que tranquiliza a cierto sector, porque no necesariamente indicaría crisis.

Algunos expertos han planteado la posibilidad de que se deba a que quería estar cómoda y además, no se trató de un evento elegante u oficial de la realeza, donde se cuidaban más cada uno de estos detalles para evitar las crisis en su contra.

Mientras tanto, el interés del público por la vida de los miembros de la realeza sigue en constante aumento, alimentando las especulaciones y el debate en torno a su tensa relación que sostienen con el rey Carlos y los príncipes de Gales.