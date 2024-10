Adrián Marcelo amenaza a Galilea Montijo y Andrea Legarreta: “Voy a cobrármelas”

Adrián Marcelo sigue generando polémica, pues aunque su paso por ‘La Casa de los Famosos México’ finalizó desde hace unos meses, aún no suelta el tema, por lo que aprovechó para revelar detalles de su participación en el reality y advirtió a Galilea Montijo y Andrea Legarreta de su venganza.

El regiomontano salió de LCDLFM siendo uno de los personajes más escandalosos del programa. Fue una fuerte discusión con Gala Montes la que orilló a diversas marcas a abandonar su patrocinio, hecho por el que Adrián Marcelo tomó la decisión de dejar la competencia por los 4 millones de pesos.

Una de las personas que se pronunció a favor de la renuncia del youtuber fue Andrea Legarreta, quien incluso lanzó un mensaje festejando lo ocurrido: “Jaque a la maldad, a la misoginia, jaque a quien pensó que nos parecería entretenimiento y diversión”.

Adrián Marcelo se les va encima a Galilea Montijo y Andrea Legarreta

En un reciente episodio del podcast ‘Hermanos de Leche’, Adrián Marcelo le hizo una revelación a La Mole: “¿Cómo crees que voy a andar si la brújula moral de este país es Andrea Legarreta y Galilea Montijo? Hazme el favor, me presté a un show en el cual debí haber prevenido que venía a esto, que desmenuzar tu conducta iba a estar en manos de Ceci Galeano y Mauricio Garza”.

Además, reveló que tiene preparada su venganza: “Tengo mi lista negra, Bandido es la voz de la razón que me dice ‘ya, tranquilícese’, pero un día voy a cobrármelas, así funciona esto. Y no, nada agresivo, pero vendrá el cruce y la solicitud de algo, un favor, algo vendrá y ahí es donde nos vamos a topar: ‘mira de quien te burlaste’”.

De igual manera, admitió que no iba a pedir perdón por lo sucedido: “Así fui yo, o sea, mínimo mi triunfo tiene que ser que no jugué otro papel. Mi participación ahí no la voy a justificar, ni voy a ofrecer nunca alguna disculpa”.

Usuarios de internet dejaron su opinión en los comentarios de una publicación de ‘La Tía Sandra’ en X: “Va a hablar de eso toda su vida”, “¡Suena ardidísimo!”, “Quiero saber qué favor le puede pedir Galilea siendo la mejor pagada de Televisa” y “Qué fulano tan patético”.