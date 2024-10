“Mejor que Piqué”, él es el guapo modelo de Onlyfans que protagoniza nuevo video de Shakira y se roba suspiros

El pasado viernes 11 de octubre, Shakira lanzó el video oficial de su tema Soltera y como lo había anunciado, estuvo acompañada por famosas cantantes e influencers como Danna, Anitta, Lele Pons, y Winnie Harlow.

Pero, no solo estuvo acompañada de mujeres, también de hombres, y uno muy guapo se robó la atención de todas en redes y los suspiros.

Se trata de Harry Jowsey, quien en el video aparece sin camisa, presumiendo sus músculos y coquetea con Shakira, y luego de perder una apuesta se quita todo y queda en ropa interior.

Él es el guapo modelo de Only fans que protagoniza nuevo video de Shakira y se roba suspiros

Muchas quieren saber quién es H arry Jowsey, el guapo chico que aparece en el video de Shakira, y se trata de un guapo modelo, quien también participó en la primera temporada del reality de citas de Netflix, Too hot to handle (jugando con fuego).

Jowsey es australiano y vive desde hace años en Los Ángeles, y además de ser modelo, tiene una cuenta de Only Fans, donde tiene muchas seguidoras.

Es un chico de reality, pues además de Too hot to handle, también participó en Heartbreak Island (isla del amor) en Nueva Zelanda en el 2019, donde resultó ganador, en el 2021 apareció en Match me if you can de MTV, en la segunda temporada del programa de juegos Floor is lava, y en el concurso de baile Dancing with the stars.

Además, el joven de 27 años es muy amigo de Lele Pons y Anitta, quienes aparecen en el video de Shakira, por lo que dicen que fue gracias a ellas que Jowsey conoció a Shakira y estuvo en el video.

Se desconoce si el joven tiene pareja, o si puede tener alguna relación con Shakira, pero muchos aseguran que la cantante merece a un novio así de guapo y que es más lindo que Piqué.

“Dios mío que bello”, “es mucho más lindo que Piqué”, “uno así es que se merece mi Shaki”, “por dios ya me voy a la cuenta de only fans de este hombre”, “es muy lindo, papasitooo”, “este está mejor que Piqué y que todos, quédate con él Shakira”, y “papasito, así me lo recomendó el doctor”, fueron algunas de las reacciones en redes.