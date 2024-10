Camila Sodi y Yalitza Aparicio en fiesta de Victoria’s Secret: a una la alaban por su look y a otra la critican

Falta poco para el desfile de Victoria’s Secret y antes se han realizado algunos eventos que han reunido a diferentes famosas, incluyendo a varias mexicanas.

Entre ellas están Camila Sodi y Yalitza Aparicio, quienes asistieron a una fiesta y sorprendieron con sus looks, aunque a una la criticaron y a otra la halagaron.

Camila Sodi y Yalitza Aparicio posan en fiesta de Victoria’s Secret, pero a una la alaban por su look y a la otra la critican

Recientemente Camila Sodi y Yalitza Aparicio asistieron a la Welcome party de Victoria’s Secret en Nueva York y posaron juntas.

Yalitza llevó un vestido corto de mangas largas y abullonadas en tono blanco y celeste con flores y puntos y su cabello lo llevó recogido en una cola alta.

Además, complementó su look con una bolsa celeste y un maquillaje suave, con labial vinotinto, luciendo hermosa, aunque su look no convenció.

A diferencia de Camila Sodi, quien fue alabada por llevar un atuendo elegante y sexy compuesto por un pantalón sastre negro que llevó a la cadera y una blusa corsé blanca, además de complementar con unos guantes de cuero negros.

“La Yalitza no sabe más que tomarse fotos con gente famosa y gorronear en eventos 😂”, “La patrona y su muchacha 😂”, “Muy mal atuendo de Yalitza,la Camila espectacular”, “Camila Sodi guapísima 😍, pero Yalitza no, por qué se puso eso”, “no me gustó el vestido de Yalitza”, “pero qué se puso Yalitza, parece que va a un baby shower”, “el vestido de Yalitza no está acorde para ese evento”, “Camila está espectacular”, “Camila muy acertada pero Yalitza no tanto”, y “una diosa pero la otra uy no”, fueron algunas de las reacciones en redes.

No es la primera vez que critican a Yalitza por su look, pues aunque la famosa mexicana ha asistido a diferentes eventos de moda, nunca convence con sus atuendos, pero ella se ve y se siente cómoda y hermosa con su estilo.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2024 vuelve y se celebrará este martes 15 de octubre en Brookly, Nueva York.