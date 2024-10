“Ya no son las esponjas”: ahora usuarios se burlan de Ángela Aguilar por este detalle en un concierto de Nodal

Ángela Aguilar ha vuelto a ser objeto de críticas por parte de los internautas, esta vez por una acción que no pasó desapercibida en redes sociales y es que, el video que la muestra disfrutando uno de los conciertos de Christian Nodal, habría desatado las burlas contra la cantante.

Desde hace unos años, quien fuera una de las artistas jóvenes más queridas, terminó bajo el ojo del huracán desde que celebró el triunfo de Argentina en el mundial de Qatar 2022, proclamándose a sí misma, “25%” con la raíz de este país, lo que provocó una ola de críticas en su contra, posteriormente, Aguilar continuó haciendo una serie de comentarios por los que se convirtió en una de las cantantes más señaladas en redes sociales.

Las críticas se extendieron hasta este 2024, cuando la cantante, reveló estar en una relación con Christian Nodal, tan solo 15 días después de que anunciara su rompimiento con Julieta Cazzuchelli, lo que, para muchos, desató especulaciones sobre una presunta infidelidad que pudo haber provocado la separación de los cantantes.

Debido a esto, Nodal y Aguilar se convirtieron en la pareja más criticada en redes sociales, haciendo que el público analice cada uno de sus movimientos para encontrar un “error” del que puedan volver a tundirlos.

Ángela Aguilar desata burlas por su forma de fumar

Hace unos meses, cuando la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar empezaba, un video de la cantante se viralizó en el que comparaban su cuerpo dentro y fuera de los escenarios, lo que para algunos resultó en burlas sobre el uso de rellenos que le harían lucir esa figura de guitarra que tanto presume en sus presentaciones.

Desde entonces, las burlas detonaron en redes sociales, dejando una ola de memes a su paso, pero es cada una de las acciones con Nodal las que terminan haciendo que el público la critique, desde su famoso dicho: “Porque eres mi novio, Christian”, hasta su grito: “¡Amor!”, pero esta vez, fue un nuevo gesto durante una de las presentaciones de su esposo que provocó la risa del público.

Y es que, en un video de apenas unos segundos, la forma de fumar de Aguilar fue criticada luego de que se le viera entonando una de las canciones de Nodal, mientras graba y sostiene un cigarro, para después llevárselo a la boca; sin embargo, al momento de dar la calada, soltó el humo casi de forma inmediata, lo que llevó al público a decir que no sabía fumar y que en realidad lo hace para “parecer mayor” y demostrar “madurez”.

Le llueven críticas a Ángela Aguilar por “no saber fumar”

El público, al notar esta acción de Ángela Aguilar, no tardó mucho en hacer ‘mofa’ de la cantante, y el video que ya se viralizó en redes sociales, desató una ola de comentarios en los que se podía leer:

“Se siente bien incómodo ver a alguien no saber fumar”, “Yo a los 15 tratando de encajar con el estilo de vida de mi marihuano”, “¿Por qué nadie habla de lo incómoda que está la señora de a lado”, “Ustedes ven que no sabe fumar, yo veo que no se sabe las canciones de su amaaaar”, “Está simulando fumar”, “Me veía más cool yo con mi cigarro de chocolate”, “Ella sentía que devoraba con su cigarrillo”.