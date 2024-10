Catalina Gómez de Día a día confesó cómo es la relación con el hijo de su esposo, “él tiene una gran mamá”

Catalina Gómez es una presentadora colombiana, quien ha construido una carrera de más de 20 años siendo parte de diferentes medios de comunicación y alrededor de 10 de estos, la paisa ha estado en ‘Día a día’ de Caracol Televisión, convirtiéndose en una de las conductoras principales del programa matutino. En medio de este camino también han sido revelados varios detalles de su vida, como su gran sueño de convertirse en mamá, deseo que cumplió junto a su esposo Juan Esteban Sampedro, pero recientemente Catalina abrió su corazón y confesó como es la relación con el hijo de su esposo.

PUBLICIDAD

¿Quién es el esposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’ de Caracol?

El esposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’ es Juan Esteban Sampedro, con quien lleva 16 años de matrimonio y es una de las figuras más reconocidas de Caracol Televisión, teniendo en cuenta que desde hace varios años figura como el vicepresidente de entretenimiento del canal, llevando grandes éxitos a la pantalla. Cabe resaltar que la relación de ellos se dio antes de que Gómez ingresara al canal, construyendo así una carrera por separado y posteriormente ambos han sabido llevar su relación y su trabajo, convirtiéndose así una de las parejas más estables de la farándula nacional.

Le puede gustar: El ‘negociazo’ de la hija de Catalina Gómez de ‘Día a día’ en Colombia y Estados Unidos; variedad en precio y diseño

¿Quién es el hijastro de Catalina Gómez de ‘Día a día’ de Caracol?

El hijo del esposo de Catalina Gómez es Lucas Sampedro, quien el año pasado se graduó como comunicador social y periodista. Aunque antes de su graduación ya hacía parte de la emisora ‘Blu Radio’, dejando claro su pasión y talento ante los micrófonos. Si bien, se pensó que se enfocaría en el entretenimiento, Lucas prefiere informar a los oyentes sobre aquellas situaciones que se viven.

¿Cómo es la relación entre Catalina Gómez y el hijo de su esposo?

Catalina Gómez estuvo haciendo parte de ‘Bravíssimo’, programa de Citytv, donde además de revelar diferentes detalles de su vida, también habló de su familia, quienes son lo más importante para ella y con quienes busca pasar el mayor tiempo posible. En medio de sus declaraciones el tema con respecto al hijo de su esposo, Lucas no pasó por alto, dejando claro que cuenta con una excelente relación, pero tiene claro que desea ser una de sus grandes amigas y no tomar el lugar de mamá que no le corresponde, destacando el rol de la exesposa de su pareja.

“Luquitas lindo, tan hermoso. Es otro orgullo de la familia, Lucas es el hijo mayor de Juan, yo lo quiero mucho, o sea, mi relación con él ha sido una relación de mucha amistad, de muchas compinchería, de mucho cariño, amor y acompañamiento. Yo creo ese ha sido el éxito, nunca he querido asumir roles que no me corresponden porque él también tiene una gran mamá y muy importante en su vida. Entonces yo simplemente quiero ser su amiga o su compañera y ha crecido gran parte de su vida a mi lado, a nuestro lado. Es el ídolo de sus hermanos, es un joven muy juicioso, muy trabajador, muy pilo, enfocado en lo que quiere, yo le veo y digo, o sea es que es demasiado juicioso y mis hijos lo aman, ellos dicen mi hermano Luquitas lindo”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Catalina Gómez de ‘Día a día’.