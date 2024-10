“Alguien le va a copiar”: Cazzu reaparece con look Bratz pero por este detalle usuarios le advierten

Mientras Ángela Aguilar y Christian Nodal gritan su amor en cada una de sus presentaciones, Cazzu se ha mantenido enfocada en su maternidad y en el lanzamiento de su nuevo álbum, del que su productor, Nico Cotton, ya ha dado algunos avances.

Desde que se dio a conocer su ruptura con el cantante de ‘mariacheño’ Cazzu se ausentó de las redes sociales, alejándose de la exposición mediática de la que fue víctima tras la polémica que alzó el romance de su expareja con Ángela Aguilar, mismo que fue anunciado, tan solo un par de semanas después de su separación.

Fue así que la argentina, encontró refugio en sus amigas, ‘La Joaqui’ y Nicki Nicole, quienes se han mantenido junto a ella desde su separación con Christian Nodal, razón por la que se le ha captado en diversas presentaciones devolviéndoles su apoyo.

Ángela Aguilar copia look de Cazzu Instagram (Instagram)

Cazzu reaparece con atuendo de minivestido rosa y botas negras

Su ausencia en redes sociales ha provocado la intriga de sus seguidores por conocer más detalles de su nueva vida, por lo que casa una de sus apariciones logra generar furor en redes sociales, y esta no sería la excepción.

Es la cuenta de fans ‘Cazzuglobal’ la que siempre tiene las últimas actualizaciones de lo que hace la ‘Jefa del Trap’, y esta vez, fue captada en el segundo concierto de la cantante Emilia en Vélez luciendo un impactante atuendo digno de Bratz que se compuso de un vestido corto de apariencia de látex en color rosa que incluía un escote cut-ou y unas botas altas de plataformas y hebillas negras que hacían perfecto juego con su pequeño bolso que colgaba de su hombro.

Para su beauty look, regaló a sus fans uno de sus peinados más aplaudidos de chongo, dejando solo su fleco a la vista, complementando con unos labios rosas de gloss y unos aretes plata redondos.

En un video que ya se ha hecho viral en redes sociales, Cazzu se ve sonriendo hacia su público mientras hace un gesto con sus manos en forma de ‘corazón coreano’, mientras sostiene a la hija de La Joaqui.

Usuarios advierten a Cazzu que Ángela Aguilar podría copiar su atuendo

Luego de que la imágenes de Cazzu en el concierto de Emilia se viralizaran, fans no pararon de aplaudir su estilo a la hora de vestir, llenándose de halagos, sin embargo, no tardaron mucho en aparecer aquellos que la han comparado con Ángela Aguilar y es que, vale recordar que usuarios aseguran que la esposa de Christian Nodal ha intentado copiar la forma de vestir de la argentina en diferentes ocasiones y esta podría no ser la excepción.

En redes sociales, los internautas comentaron: “Ella sí que tiene estilo propio, una diva hermosa”, “En la semana ya vemos a alguien con esa clase de bota y dando ese corazón estilo Corea, no diré quién es, pero habrá señales”, “Como dijo otra artista Americana que lo mejor de separarse es que por fin podría usar sus tacones otra vez. Me encanta el estilo de Cazzu, sí que es una chica Única”, “Ángela no te copies… Cazzu superestilo original”, “Alguien le va a copiar las botas a Cazzu”.