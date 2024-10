“Se casó con Ángela por despecho”: Nodal habría mandado estas ‘indirectas’ a Cazzu en su nuevo video

Nodal hizo explotar las redes sociales cuando lanzó su tema ‘Corazonada’ en la que narra una historia de amor fallida, que muchos asociaron con el romance que tuvo con Julieta Cazzuchelli.

El videoclip adquirió tal fuerza que las especulaciones sobre las razones que llevaron a que Christian Nodal y Cazzu se separaran volvieron a surgir, y es que, el cantante habría dejado ver que estuvo a punto de llegar al altar, y aunque, es posible que se trata de una simple historia ficticia que acompañara a su nuevo tema, los más observadores aseguran que lo que narra es mucho más profundo.

Cabe mencionar que este video se estuvo trabajando desde abril de este año, cuando el cantante sorprendió con un elegante cambio de look que adelantaba parte de los temas que formarían parte de su EP. ‘Pa’l Cora’, presumiendo una faceta elegante, que en ese entonces, le fue atribuida a Cazzu como la principal razón de este cambio en su forma de vestir.

Christian Nodal videoclip 'Corazonada'

¿Christian Nodal y Cazzu se iban a casar?

Christian Nodal, una vez más, ha vuelto a hacer ruido en redes sociales luego de que, finalmente, estrenara su videoclip para ‘La Corazonada’, donde ilustra la historia de un amor fallido y la promesa rota de una boda que nunca fue.

En sus versos menciona: “Me dejaste las ganas de amarte bonito/ De escribir la historia que nadie había escrito / Pero otra vez repito esta mala costumbre / De enamorarme de alguien que no corresponde /Tú me dejaste bien clavado, pero no me agüito / Dame una semana, me desclavo solito”, mientras recorre una mansión ubicada en un lugar paradisiaco, vistiendo un traje color crema combinado con una camisa color vino y un peinado bien pulido, mientras adentra a su público a una historia de amor que no terminó bien.

Fue en un comunicado en el que Nodal expresó parte del trasfondo de esta historia, siendo recuperada de una de sus experiencias amorosas: “Esta canción tiene un lugar muy especial en mi corazón porque nació de las experiencias que me deja amar bonito… Espero que la disfruten tanto como yo. Los amo un chingo y los espero en alguna de las ciudades que visitaré con mi tour para que la cantemos a puro despecho”.

A lo largo del videoclip, mientras Nodal canta a todo pulmón una canción que enmarca la decepción de una ruptura, se deja ver a una mujer que desecha su vestido de novia, lo que desató especulaciones sobre si estuvo a punto de llegar al altar con Julieta Cazzuchelli.

Modelo del nuevo video de Christian Nodal es comparada con Cazzu

La historia de desamor que Nodal presentó en su videoclip, llamó aun más la atención cuando los más observadores se dieron cuenta del parecido que la modelo guardaba con Cazzu, por lo que las alertas, rumores y especulaciones no tardaron en llegar, asegurando que pudieron estar a punto de casarse.

La mujer que aparece en la mansión, sacando un vestido de novia y un velo de su clóset para después tirarlo al suelo, presumió un look de gabardina de cuero negra, guantes de ópera, joyería y lencería que termina parándose frente a él para después disparar a toda la habitación destruyendo decoraciones y fotografías de ellos.

Para los fans, la modelo lució exactamente igual a Cazzu, y es que en los comentarios los usuarios aseguraron: “Según este tema, Nodal se casó con Ángela por ‘despecho’”, mientras que en otro comentario se leía: “Nomás le faltó decir a la modelo: ‘se acabó el tiempo hagan silencio’”, refiriéndose al video ‘JEFA’ de Cazzu.