“Nunca la había visto así”: rostro de Maribel Guardia impacta a los fans y la comparan con Michael Jackson

Hace un par de días se llevó a cabo la alfombra roja de ‘Jesucristo Superestrella’, a la que se dieron cita famosos como Leticia Calderón, Arturo Carmona, Roberto Gómez, hijo de Chespirito y Maribel Guardia, quien compartió su postura respecto a la nueva pareja de su nueva, Imelda Tuñón.

Maribel Guardia sigue enfrentando el duelo de la pérdida de su hijo Julián Figueroa, esta es la razón por la que en redes sociales, se abrió un debate en el que piden a los medios, dejar de preguntarle a la actriz sobre el tema y no solo esto, sino que, hasta le han cuestionado qué piensa sobre la posibilidad de que su nuera se dé una nueva oportunidad en el amor.

Maribel Guardia, Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón.

Maribel Guardia revela si apoyaría romance de su nuera Imelda Tuñón

Sin embargo, ante los cuestionamientos sobre si apoya a su nuera a que tenga una nueva pareja, la actriz comentó: “Cada quien tiene su tiempo, esas cosas háblenlas con ella” y añadió: “La apoye o no la apoye, ella va a ser feliz”.

Por último, subrayó: “Lo que no está padre es que te hagan opinar de la vida personal, porque yo no soy ella, yo soy la mamá de Julián y mi duelo es muy diferente al de Imelda, Imelda es una niña ya soltera, no tiene ningún compromiso y puede hacer de su vida lo que ella quiera y ojalá que encuentre la felicidad y que encuentre un buen hombre, que la quiera, que la valore y que la haga feliz”.

Los internautas no tardaron mucho en aplaudir la reacción de Maribel Guardia ante la respuesta que dio a los medios sobre el posible romance de su nuera, comentando que ella se había convertido en la nueva “dama del buen decir”, pero hubo otros que no tardaron mucho en arremeter contra su aspecto físico.

Critican look de Maribel Guardia

Sin embargo, el look de Maribel Guardia fue por lo que los internautas comenzaron a inclinarse, y es que, hubo quienes aseguraron que la actriz había abusado de los procedimientos estéticos, agrediendo fuertemente la madre de Julián Figueroa.

A la alfombra roja de ‘Jesucristo Superestrella’ se dio cita presumiendo un look rosa que se compuso por un conjunto de blazer y pantalón al que sumó unas sandalias de tacón de plataforma y una blusa romántica estilo victoriano, por último, un alto chongo trenzado, pero el error para los usuarios, estuvo en el maquillaje, pues aseguran que estuvo “de más”.

El maquillaje de la actriz estuvo compuesto de una base blanquecina, sombras y labios rosas que terminaron causando una ola de críticas por parte del público en las que se alcanzaba a leer: “Ay, bendito, pensé que era Michael Jackson”, “¿Se operó la nariz?”, “Hoy puedo decir que nuestra bella Mari ya dio el viejazo”, “Primera vez que la veo así, no le queda tanto maquillaje”, “Ahí ya se ve más grande”.

Eso sí, hubo quienes salieron en defensa de Maribel Guardia, pidiendo empatía con ella, pues, ha estado viviendo un duelo de poco más de un año tras la pérdida de su único hijo, Julián Figueroa.