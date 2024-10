Kate Middleton y el príncipe William tuvieron una boda secreta: ¿cómo fue?

El lanzamiento del nuevo libro de James Middleton, hermano menor de Kate Middleton, ha generado un gran revuelo en las últimas semanas. No solo por las sorprendentes revelaciones sobre su vida, sino también por los secretos que ha compartido sobre la realeza.

PUBLICIDAD

En Meet Ella: The Dog Who Saved My Life reúne las memorias de su vida, incluyendo detalles de la fiesta de boda secreta que Kate tuvo después de casarse con el príncipe William en la Abadía de Westminster en 2011.

Kate Middleton y el príncipe William | (Dan Kitwood/Getty Images)

¿Cómo fue la ‘boda secreta’ de Kate Middlleton y el príncipe William?

De acuerdo con Vanidades, en el libro el britanico expone que la presunta fiesta de boda secreta tuvo lugar en el Hotel Goring, ubicado en Belgravia, Londres, con una temática caribeña.

Según James, era una réplica del famoso bar Basil en Mustique, una pequeña isla privada en las Granadinas que la familia Middleton ha visitado en múltiples ocasiones. Basil’s Bar es descrito como un modesto local a orillas del agua que ha atraído a una clientela famosa, incluyendo celebridades como Mick Jagger y Jon Bon Jovi.

Para recrear la atmósfera caribeña, se construyó una réplica perfecta en los terrenos del Hotel Goring, permitiendo a los invitados de la boda sentirse transportados a las exóticas playas mientras disfrutaban de la celebración en medio de un jardín londinense.

Kate Middleton y el príncipe William | (WPA Pool/Getty Images)

Las revelaciones de James Middleton no solo arrojan luz sobre la intimidad de la boda de Kate Middleton y el príncipe William, sino que también añaden un toque de intimidad y excentricidad a un evento que ya de por sí capturó la atención del mundo entero.

“Ella (su perra) y yo buscamos un lugar tranquilo en el jardín para pasear. Allí se ha instalado una réplica del bar de Basil en Mustique, una pequeña isla privada en las Granadinas y un lugar de vacaciones que la familia ha visitado muchas veces. El propio Basil será uno de los invitados a la boda”, contó, sin dejar más detalles de lo que sucedió puertas adentro.