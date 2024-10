Aseguran que Ángela Aguilar no solo copia looks de Cazzu, también le habría copiado esto

La cantante argentina, Cazzu, sorprendió este domingo 13 de octubre, en Instagram con un singular atuendo, que dejó a más de uno con la boca abierta, pues la sensualidad estaba a flor de piel, y porque, además, ella decidió no compartir más imágenes en redes para sanar las herida que le dejó la ruptura con su expareja, Christian Nodal, y padre de su única hija, Inti.

En una entrevista que ofreció a un podcast de su país, 2Esto es ¡FA!”, la reguetonera explicó por qué se mantuvo en silencio en Instagram y también la razón de borrar todas las imágenes, incluyendo las de su bebita.

Cazzu Cazzu desarchiva foto sexy con la que cautivó a Christian Nodal, y sorprende a todos. (Instagram @Cazzu)

“Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular... Y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. No tengo relaciones tóxicas con las redes sociales, no tengo notificaciones, no me entero si alguien me llama. Desde que saqué mis redes sociales, porque hay un infierno prendiéndose fuego, es como que ni siquiera quiero que me salte una chispa. Ni siquiera voy a tener la oportunidad de confundirme de botón. Pero, realmente, no me atormenta. Fue la responsabilidad que tuve yo y el trabajo que hice yo en las redes sociales”, aseguró la artista.

Pero, este domingo, quiso darles un regalito a sus 16,8 millones de fans, por lo que volvió a desarchivó la foto que se tomó en septiembre del 2022 y que a Nodal le gustó. Se trata de una en la que ella aparece vestida con un diminuto bikini negro de cuero y un choker en el mismo material. Por supuesto, llegaron los halagos.

Ángela volvería a imitar a Cazzu para “amar” a Nodal

Un nuevo video de Ángela Aguilar ha vuelto a circular, y aunque data de un par de semanas atrás, es ahora cuando os internautas se percataron que el performance que ella usó para entrar al show que con frecuencia hace con su esposo Nodal en los conciertos de él, se parece bastante a la coreografía que Cazzu hizo hace meses, cuando recién se enteró de la relación que los recién casados tenían.

La menor de la dinastía Aguilar apareció en el show vistiendo una falda midi negra con abertura en ambos muslos, que dejaron ver sus hermosas piernas. El look lo acompañó con una blusa negra manga larga y cuello alto, también usó un cinturón rojo y una botas altas, estilo vaquero. El bajó las escaleras, mientras Nodal la ayudaba.

Así exactamente y con un atuendo bastante similar lo protagonizó Cazzu en mayo, cuando estrenó el tema “Me muero porque un día”, con el cantante Lucka Ra. Ella lució un top tipo halter, de lentejuelas negro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la parte de abajo lleva una falda negra con animal print, con aberturas a los costados, y unas cuissardes negras.

“Nosolo es la ropa, el baile, también”, “Ángela volvió a copiar a Cazzu. Que alguien le avise que ya es muy evidente su comportamiento”, “Solo que Cazzu en todo demuestra que no necesita a un hombre” y “Pues Angela nunca había vestido así por eso es que se nota más la imitación”, comentaron.