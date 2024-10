“No puedo creerlo de ella”: Gala Montes decepciona a fans tras aclarar su relación con Sian Chong tras LCDLFM

El final de La Casa de los Famosos México 2 dejó una estela de controversias y tensiones que aún resuenan en las redes sociales. Una de las situaciones más impactantes ha sido un inesperado mensaje de Gala Montes a Sian Chong, lo que ha generado una ola de reacciones y debates entre sus seguidores. Este gesto, inesperado para muchos, parece indicar una reconciliación, a pesar de los conflictos que surgieron entre ellos durante su convivencia en el reality show.

Durante su tiempo en la casa, la relación entre Gala y Sian estuvo marcada por comentarios hirientes y ataques personales. Sian no sólo descalificó la carrera de Gala como actriz, sino que también se burló de su apariencia física, lo que provocó una gran indignación tanto dentro como fuera del programa. A pesar de que Sian pidió disculpas tras su salida de La Casa, Gala dejó claro que no eran suficientes para reparar el daño que había sufrido.

Sin embargo, Gala parece haber cambiado de opinión pues recientemente compartió una publicación en Instagram donde escribía: “Te abrazo, Sian. Ya no estoy tan enojada. Perdón también, Dios te bendiga”.

Sian Gala Montes envió un mensaje al cubano (Instagram)

Este gesto de Gala ha suscitado diversas reacciones en las redes sociales, donde muchos fans han expresado su decepción. Comentarios como “La neta inentendible lo de Gala Montes” reflejan el descontento hacia su decisión de perdonar a quien fue responsable de menospreciarla públicamente.

Las redes estallaron con mensajes que cuestionaban su sinceridad, sugiriendo que al aceptar las disculpas de Sian, Gala podría estar traicionando su propio orgullo y dignidad.

Gala Montes La actriz ha sido aplaudida tras dar cátedra sobre no opinar de cuerpos ajenos (Instagram)

“Not Gala Montes pidiéndole perdón públicamente a Sian cuando le dijo sin estudios, feminista con pelos en la axila, le dio la razón a Adrian Marcelo hasta que no le convenía, se burlaba de que comía mucho”. “Gala,bebé perdonamos,me encanta eso pero no olvidamos. En México no queremos a este individuo que escupió la comida de ustedes, que te entrego al misógino y que le valió tu amistad, es hipócrita ese tipo, así que seguirán como lo que es: Nada”. “Te perdono pero no olvido. Por qué tampoco olvidamos nosotros el daño que causó el decir que GALA NO TENÍA ESTUDIOS, como si eso te definiera como persona, hay personas que son muy profesionales y estudiados y son la misma mierda. Y gala demostró ser un ser de luz mágico”, se lee en redes sociales.

Fans“le dan la razón” a Adrián Marcelo

El contexto de esta situación se complica aún más con las recientes declaraciones de Adrián Marcelo, quien, al cuestionar la salud mental de Gala, había afirmado que “no estaba deprimida” y que lo que hacía era un “acto” que podía encender y apagar como un botón. Gala, en respuesta a sus afirmaciones, confesó en una entrevista con Adela Micha que no estaba deprimida, sino simplemente cansada.

Sus palabras generaron una nueva ola de críticas, y muchos internautas comenzaron a apoyar la postura de Marcelo, creando la etiqueta #AdriánMarceloTeníaRazón. Este giro en la narrativa ha vuelto a centrar la atención en la actriz, con algunos seguidores considerándola una “mitómana” y cuestionando su honestidad respecto a su salud mental.

La confusión en torno a sus declaraciones y la reciente disculpa a Sian Chong han dejado a muchos fans preguntándose por las intenciones de Gala. Algunos ven en este gesto una señal de madurez y la disposición de dejar atrás el rencor, mientras que otros lo consideran una acción que podría dañar aún más su reputación.

Además, este acto de disculpa llega en un momento en que la actriz está lidiando con otras tensiones en su vida personal y profesional, como la reciente confrontación con su estilista, Laustyling, y la discusión que tuvo con Brigitte Bozzo por el manejo de ciertas prendas.