¿Se están diciendo cosas? Belinda y Christian Nodal estarían lanzándose indirectas y esto los delata.

En medio de escándalos, los cantantes Belinda y Christian Nodal le pusieron fin a su compromiso matrimonial, en febrero de 2022, y no ha pasado un momento en el que ambos dejen de lanzarse indirectas, ya sean en las letras de sus canciones o con acciones, pues la relación de ellos fue bastante intensa.

Durante un concierto en Foro Sol a mediados de 2023, Christian cantó “De los besos que ti” para Cazzu, pero antes dijo que estaba arrepentido de haberla cantado para otra persona antes. “Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha enseñado y ayudado a liberar las llagas más fuertes que he tenido en esta vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”, expresó Nodal.

Pero, se ha especulado que “Quédate” y “No me 100to bien” también fue para la artista, quien tampoco se ha quedado en silencio y le dedicó “Cactus”, un corrido tumbado con el que volvió a los escenarios. Se especuló que él se burló de ella cuando se cayó en la pasarela de L’Oréal en la Semana de la Moda en París.

El sonorense, a través de un video en sus historias de Instagram, promocionó su tour “Pal’ Cora” y utilizó la frase “déjense caer”, la cual para algunas personas fue una especie de burla hacia su expareja.

Nuevo tema, nueva indirecta

Parece que las indirectas no han cesado a dos años y 8 meses de la ruptura, estrenó esta semana su tema titulado “Ni fiestas, ni flores”, en colaboración con Neton Vega y Kevin AMF, cuya parte de la letra dice: “No sé qué me pasa, ta’ cabrón amanecer sin ti, y las noches se hacen largas. Bebo sola en casa, a ver si así te dejo de sufrir”.

Ahora, casualmente, Christian también estrenó “La corazonada”, que dice: “Me dejaste tus besos por todo mi cuerpo, la cama vacía, donde había fuego, ahora quedan cenizas y es por los cigarros, de la ansiedad y depre que tú me has dejado, me dejaste las ganas de amarte bonito. Es posible que sea una mera coincidencia, pero como entre ellos se ha vuelto costumbre, los fans de ambos no dudan en atar cabos.