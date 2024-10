Novio de Karol G está envuelto en serios problemas legales y parece que la justicia no está de su lado

El cantante colombiano Feid se está preparando para aparecer en la Semana de la Música Latina de Billboard, en Miami Beach, el lunes 14 de octubre. Será el encargado de esta 35ª edición. Su carrera ha sido muy exitosa, pues la inició como compositor, cuando le entregó la canción “Ginza” que popularizó a su coterráneo J. Balvin hace nueve años.

PUBLICIDAD

Sin embargo, está pasando un mal momento: se enfrenta a un proceso judicial que podría terminar en una demanda por, presuntamente, incumplir con las responsabilidades pactadas en en un contrato que firmó con sus socios e inversionista en el 2015.

El abogado y experto en derecho de autor, Manuel Mirabal, explicó que Salomón Villada Hoyos, nombre real del artista, firmó un contrato con varias personas para registrar la marca Feid, que estaba dedicada al entretenimiento, pero también al merchandising de ropa, accesorios conciertos y eventos. Cada uno de los firmantes tenía una labor en específico para impulsar su carrera, y entre ellos están los inversionistas, quienes solo aportaron el capital.

Como era de esperarse, cada uno debía recibir un porcentaje de los ingresos, siendo el cantante quien se llevaba la mayoría de las ganancias. Feid era el nombre artístico, pero también el nombre del proyecto que todos firmaron, y que tendría una vigencia de cuatro años. Pero, tan solo un año más tarde, el reguetonero firmó, a través de un release (contrato de libertad) el contrato con Universal Music Latin, y a partir de aquí todo se comenzó a complicar para el artista.

¿Qué pasa con Feid y por qué podría irle mal?

El abogado Mauricio Maestre, quien defiende a los inversionistas, afirmo, según un artículo del diario colombiano El Tiempo, que “es la clásica historia de un artista que, al alcanzar la fama, se olvida de quienes confiaron en él desde el principio y lo ayudaron a llegar a la cima”.

Detalló que “en 2013 se firmó un contrato que estipulaba que entre el 2 % y el 5% de las utilidades, debían ser destinadas a los inversores que apostaron por el proyecto musical de Feid cuando apenas comenzaba su carrera. Sin embargo, según afirman los demandantes, esos compromisos no se han respetado”.

Al parecer todos estos años han tratado de conversar con el artista, quien solo se ha mantenido en silencio, razón por la que los inversionistas están en este proceso judicial en su contra. No podían cobrar lo exigido, porque él no tenía, pero una vez que tuvo para pagar, presuntamente no lo ha hecho y en la postura del cantante continúa, lo que no podría beneficiarle ante tribunales si llegara a demanda. El pasado 4 de octubre debió pronunciarse, pero hasta se desconoce qué pasó.