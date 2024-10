“Ni con todas tus quincenas”: así es como Karime daría ‘cachetada’ con guante blanco a “stylist de la discordia”

El reciente escándalo entre Gala Montes y Briggitte Bozzo tras el final de La Casa de los Famosos ha puesto en el ojo del huracán a dos de las figuras más populares del reality show. Lo que comenzó como una simple discusión sobre estilismo ha escalado hasta amenazar la estrecha amistad que las había unido bajo el título de “Las chicas superponedoras”.

La controversia comenzó cuando Laura, la estilista de ambas finalistas, acusó a Gala de haberle devuelto ropa en mal estado, entre ellas una gabardina color vino y unas botas. La actriz no tardó en defenderse a través de una transmisión en vivo, donde criticó duramente la calidad de la ropa que Laura le proporcionó:

“Me manda las botas más chafas del mundo (...) A mí la ropa que Laura me daba era de Shein (...) No voy a pagar las botas porque esta vieja me las quiere cobrar como si fueran Chanel”. Sus palabras generaron una ola de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios acusaron a la actriz de malagradecida y de no valorar el trabajo de la estilista.

Briggitte Bozzo La actriz llamó "malagradecida" a Gala (Instagram)

Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue la postura de Briggitte Bozzo, quien no dudó en defender a Laura. “Discúlpenme, yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es que a ver, también es como desvalorar el trabajo de un mesero. No lo vas a tratar cul... porque te está atendiendo, wey, seas quien seas, así seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”, comentó, dejando en claro su desacuerdo con la actitud de su amiga. Para muchos, este fue el golpe definitivo a su amistad, que hasta ese momento parecía inquebrantable.

Karime da “cachetada con guante blanco”

Karime La influencer ha destacado por su estilo

Mientras el drama entre Gala y Briggitte sigue capturando la atención, Karime Pindter ha sabido cómo brillar en medio de la polémica, no solo con su nuevo proyecto de stand-up, De la mano del Señor, que se estrena el 17 de octubre en Comedy Central y Paramount Plus, sino también con su impecable estilo. Durante la gira promocional para su especial, la influencer se robó todas las miradas al lucir un espectacular vestido de Rabanne, valorado en 78,087 pesos mexicanos, acompañado de unos zapatos altos Moschino que costaron 19,990 pesos.

Karime Pindter Esto cuesta el lujoso outfit de la influencer (X)

El look de lujo de Karime no pasó desapercibido en redes sociales, donde los internautas la aclamaron como “La Duquesa de la moda”. Comentarios como “Laura Shein jamás podrá” y “Ni con todas tus quincenas te alcanzaría para este look” inundaron plataformas como X. Esta elección de vestuario no solo resaltó su estatus como un ícono de la moda, sino que también le dio una “cachetada con guante blanco” a la polémica de estilismo que envuelve a Gala y Briggitte.

El vestido de Rabanne, conocido por su detallada confección y materiales de alta gama, es un reflejo del buen gusto de Karime, quien ha estado trabajando de la mano de Alex Acero, su estilista de cabecera, para crear una imagen impecable que exuda elegancia y sofisticación. Además, los zapatos que complementaron el look no hicieron más que consolidar su posición como una de las figuras mejor vestidas actualmente.

Mientras que el conflicto entre Gala y Briggitte sigue dando de qué hablar, la ex Acapulco Shore ha demostrado que en medio de las polémicas también se puede brillar con elegancia.