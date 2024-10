Gala Montes en problemas: 93 marcas mexicanas exigen disculpa pública tras pleito con stylist

En los últimos días, Gala Montes ha acaparado los temas de conversación luego de un fuerte conflicto con su estilista. Aunque en redes sociales los fanáticos de la exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ le demostraron su apoyo, 93 marcas de diseñadores mexicanos estarían esperando una disculpa pública.

PUBLICIDAD

Durante una transmisión en vivo, Gala Montes arremetió en contra de Laura, su estilista, pues argumentó que pretendía venderle ropa de baja calidad a precios muy altos; incluso acusó a la stylist de enviarle prendas de Shein haciéndolas pasar por marcas de renombre.

Briggitte Bozzo se unió a la discusión para defender a Laura y tachó a Gala de “malagradecida”: “Yo amo a Gala con todo mi corazón, pero es como desvalorar el trabajo de un mesero, no lo vas a tratar cul… porque te está atendiendo, seas quien seas, seas Barack Obama, no puedes ser así, no puedes ser una persona malagradecida”.

93 diseñadores mexicanos quieren que Gala Montes se disculpe públicamente

Un usuario en X publicó un supuesto comunicado emitido por BB Boutique, en el que se desaprueban los comentarios recientes de Gala Montes relacionados a su estilista, y destaca el arduo trabajo de los diseñadores mexicanos por permanecer en la industria.

“Reprobamos los comentarios de la persona Gala Montes de Oca y pedimos una disculpa pública en nombre de los 93 emprendimientos y diseñadores de México que lo único que hicimos fue aportar nuestro granito de arena para que llegara a la final. No nos merecemos que nos desprestigie con sus comentarios hacia nuestros productos”, se puede leer en el supuesto comunicado.

Según la publicación realizada en X, este mensaje se compartió a través de la cuenta oficial de Instagram de BB Boutique, no obstante, no se encuentra disponible en el feed de la boutique, por lo que internautas han puesto en duda la veracidad del comunicado.