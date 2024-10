Después de ‘Monstruos’, esta sería la próxima serie de crimen real en Netflix que promete causará pesadillas

En los últimos años, Netflix ha encontrado un nicho especialmente lucrativo en la creación de series que exploran crímenes reales y misterios oscuros. Las audiencias han mostrado un notable interés por estas narrativas perturbadoras, y dos de los mayores éxitos de este formato son “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story” y “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.” Estas series no sólo han captado la atención del público, sino que también han generado debates sobre la naturaleza del crimen, la moralidad en la narración y el impacto de la cultura popular en la percepción de los asesinos.

Estrenada en 2022, “Dahmer” se adentra en la vida del infame Jeffrey Dahmer, un asesino en serie responsable de la muerte de 17 hombres y niños en los años 70 y 80. La serie, creada por Ryan Murphy y Ian Brennan, éxamina el contexto social y racial que permitió que Dahmer escapara de la justicia durante tanto tiempo. Con una actuación magistral de Evan Peters como Dahmer, la serie ha sido muy aclamada. Eso sí, también abrió el debate sobre la glamorización del crimen por la manera en que la serie humaniza a un asesino en serie, lo que llevó a discusiones sobre los límites éticos de las dramatizaciones de crímenes reales.

Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez La brutalidad del caso de los hermanos Lyle y Erik Menendez ha acaparado la atención (Netflix)

Siguiendo este éxito, Netflix lanzó “Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story”, que aborda el caso de los hermanos Menéndez, quienes en 1989 asesinaron a sus padres en un crimen que conmovió a Estados Unidos. La serie se centra en los antecedentes de los hermanos, sus relaciones familiares disfuncionales y la cobertura mediática que rodeó el juicio. Interpretados por Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch, Lyle y Erik Menéndez se presentan no sólo como asesinos, sino como víctimas de un sistema familiar fallido que los llevó a cometer actos atroces.

Este será el próximo movimiento de Ryan Murphy y Netflix

Con el éxito de estas dos primeras entregas, Ryan Murphy ha anunciado el lanzamiento de la tercera temporada de “Monsters”, que se centrará en Ed Gein, conocido como el “Carnicero de Plainfield.” Gein es famoso no sólo por sus horrendos crímenes, que incluyen el asesinato de dos mujeres, sino también por su comportamiento perturbador que incluyó la exhumación de cadáveres y la creación de trajes a partir de piel humana.

Series Esta será la próxima historia que se contará en la plataforma (Archivo)

Charlie Hunnam será quien interprete a Gein en esta nueva entrega, y también se anunció que la producción ya ha comenzado. Este anuncio ha generado gran expectativa. Ed Gein fue responsable del asesinato de dos mujeres, Mary Hogan en 1954 y Bernice Worden en 1957, aunque se le sospecha de estar vinculado a varios casos no resueltos.

Durante la investigación de su hogar tras la desaparición de Worden, la policía halló órganos humanos en frascos y objetos de mobiliario fabricados con huesos y partes de cuerpos. Gein también admitió haber desenterrado cadáveres para practicar necrofilia y confeccionar máscaras y trajes de piel humana.

Fue condenado por el asesinato de Worden en 1968, pero se le declaró loco y fue internado en un hospital psiquiátrico. Falleció el 26 de julio de 1984 por complicaciones relacionadas con el cáncer de pulmón. Gein fue inspiración a varios personajes icónicos en el cine de terror, como Norman Bates en “Psycho” y Leatherface en “The Texas Chain Saw Massacre.”