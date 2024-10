Ni la doble de Shakira se salva: Internautas la critican por este detalle

Solo tenía 15 años cuando Rebecca Maielleno comenzó a hacer lo que tanto le apasiona: imitar a Shakira. Ya han pasado 25 años desde entonces y, actualmente, es reconocida como la doble internacional de la artista colombiana, quien quedó sorprendida al verla actuar, pues no daba crédito al parecido tan grande entre ambas.

“¡Esa soy yo!. Lo hace súper bien, me impresionó. Es igualita a mí”, esas fueron las impresiones de la intérprete de “Cuando sale el sol” al ver un video del performance de la venezolana. Esta sorpresa se la dieron a fanática hace siete años atrás que, pese a larga trayectoria que tenía, aún no había conocido a Shakira.

La semana pasada, la colombiana anunció que llevará su tour “Las mujeres ya no lloran” por Latinoamérica. Tendrá 11 presentaciones en seis países: Colombia, Argentina, Chile, Perú, México y Brasil. Los shows serán entre febrero y marzo del próximo año, y esta semana fueron las preventas de las entradas.

“¿Qué ganan tratando de lastimarme?”, la dolorosa respuesta a los haters

Como era de esperar, Rebecca compraría su boleto, por lo que se preparó para esto y documento todo en su cuenta de Instagram. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, pues a pesar de todo el esfuerzo y las herramientas digitales que tenía, no logró conseguir tiques. Su frustración fue gigante no pudo evitar llorar y publicar dicho momento en su feed.

“Tenía una fe inquebrantable de poder comprar mi boletos para ver a mi amada Shak tanto en Barranquilla como en Ciudad de México después de tanto tiempo y por primera vez en su tierra natal, con el fruto de mi trabajo y a medida que pasan las horas esa fe se ha ido quebrantando. Seguiré esforzándome y confiando en que Dios es mi ayudador”, escribió la imitadora, quien además etiquetó a Shakira y su amiga Lele Pons para ver si recibe ayuda.

La cantante Paquita se pronunció y pidió a todos compartir su video, pero esto le valió a la doble un sin fin de comentarios por parte de los haters, quienes se burlaron de su situación y la criticaron por ganarse la vida siendo otra persona y también por su aspecto.

“Un tremendo huracán categoría 5 que puede arrebatarle la vida a muchas personas y esta doña llorando porque no tiene boletas para ver a Shakira”, “¿Y para qué lloras, para que te la regalen?”, “Lloran por un artista como si se les hubiera muerto su mamá”, “La buena noticia es que puedes reflexionar y comprender que tanto fanatismo es tu peor enemigo” y “¡Qué ridícula!”.

Ella no dudó en hacerle frente a sus haters, y les respondió a muchos: “Yo las quiero comprar, ¿no leíste esa parte?¿ Qué ganas tratando de lastimarme más”, “Respete y es problema mío” fueran algunos de los mensajes. También recibió contención: ¡Ojalá logres conseguir una, nunca es tarde”, “No es ella, es su niña interior”, “Si nunca han tenido un sueño o una meta entonces no lo entenderán” y “Hermana, hagamos movimientos para segundas fechas”.