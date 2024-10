Influencer colombiana ‘arremete’ contra Ángela Aguilar tras criticar a Karol G: esto dijo

Un comentario que hizo Ángela Aguilar sobre Karol G resurgió luego de que una influencer colombiana lo retomara, defendiendo a su compatriota de lo que dijo la esposa de Christian Nodal sobre ella.

Aunque esta polémica se dio en 2021, la participación de dicha influencer en un pódcast, revivió los comentarios que hizo Ángela Aguilar sobre la cantante de ‘Cairo’, que desató la indignación del público y la llevó a ser comparada con Karol G, mientras que otros señalaron que nunca podría compararse su fama con la de la originaria de Medellín.

Influencer arremete contra Ángela Aguilar por su comentario hacia Karol G

El 8 de octubre, en pleno cumpleaños de Ángela Aguilar, la influencer colombiana ‘Amara, qué linda!’, revivió los polémicos comentarios hacia su compatriota, en el pódcast ‘Los Enredados’, todo esto cuando el presentador Duvier Tovar le preguntó: “¿A quién bloquearías porque no quieres saber de ella?”.

A lo que Amara respondió dubitativa: “¿Qué no quiera saber de ella? En este momento a Ángela Aguilar, es que a mí me pasa algo rechistoso, yo me tomo todo súper personal y una vez vi una entrevista de ella donde hablaba como feo de Karol G y yo me encabroné y ahí me cayó mal, como que yo me cerré ahí ya”.

Esto no fue todo, pues se confesó ofendida por el comentario de la más joven de la dinastía Aguilar hacia su compatriota: “Con Ángela me pasó eso, como que vi esa entrevista hablando de Karol G y yo dije: ‘¡Ay!’. Además, ahorita en Colombia Karol G es como nuestra patrona representando, entonces como que me ofendió, ¿sabes?, entonces no quise ver sus redes”.

Amara Leguizamón también expuso que no comparte cuando una mujer intenta opacar a otra: “Siempre entre mujeres para, pero yo soy de las chicas que me puedo llevar mal con una mujer, pero al mismo tiempo me puede parecer espectacular”.

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre Karol G?

Según Caracol TV el comentario de Ángela Aguilar, al que Amara se refería, sería uno que dio durante una entrevista de 2021, cuando le cuestionaron sobre la presentación de la colombiana en los Premios Juventud, donde interpretó el tema ‘200 Copas’ al ritmo de mariachi donde incluyó palabras altisonantes durante la letra.

“Me parece que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar. No me gustaron las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero todo lo demás me encantó, la amo”, comentó Ángela Aguilar en ese momento, lo que detonó la molestia de Amara, pues hubo quienes aplaudieron la presentación de Karol G y su interés por el género musical.

Por otro lado, fue su padre, Pepe Aguilar, quien, a diferencia de ella, se mostró contento y conforme con la presentación de Karol G, expresando su agrado en una entrevista con ‘El Gordo y La Flaca’: “Me gustó, me gustó. Está padrísimo que artistas de otros países puedan hacer nuestra música”.

Unos aseguraron que el comentario de la joven cantante se debía a celos o posible envidia, pues, su padre habría dicho: “Una Karol G que hace estadios en todo el mundo, ¿cuántas como ella hay? Está Taylor Swift que es a otro nivel, es como tres Karol G’s y luego no hay otra, son dos en el planeta”.