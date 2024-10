“Eran el uno para el otro”: Sandra Bullock y Keanu Reeves se reencuentran 30 años después y fans recuerdan su gran amor

En 1994, Speed llegó a la gran pantalla y se convirtió en uno de los thrillers de acción más icónicos de la década. Protagonizada por dos estrellas en ascenso, Sandra Bullock y Keanu Reeves, la película sigue la historia de Jack Traven, un oficial de SWAT interpretado por Reeves, quien debe detener un autobús cargado de pasajeros y que está programado para explotar si reduce su velocidad a menos de 50 millas por hora. Bullock interpretó a Annie Porter, una pasajera que, junto a Traven, se convierte en la inesperada heroína que mantiene el vehículo en movimiento y salva el día.

PUBLICIDAD

Dirigida por Jan de Bont, Speed fue un éxito rotundo tanto en la taquilla como entre la crítica, no solo por su trama tensa y emocionante, sino también por la química innegable entre sus protagonistas. Reeves y Bullock brillaron en sus respectivos papeles, entregando actuaciones llenas de tensión, humor y una conexión que traspasaba la pantalla. El filme recibió múltiples premios y estableció a ambos actores como superestrellas de Hollywood.

Ahora, a 30 años después de ese icónico estreno de la cinta, los protagonistas se reunieron para celebrarlo en Los Ángeles, en un evento que formó parte como parte del Beyond Fest en el American Cinematheque en el Teatro Egipcio.

Keanu rememoró el caos de filmar las intensas escenas de acción, comentando: “Sabíamos que estábamos haciendo algo loco. Yo estaba detrás del volante de un proyectil, así que solo estaba feliz de estar vivo al final del día”. Por su parte, Bullock también bromeó sobre las dificultades que enfrentaron durante las escenas de riesgo: “Era nueva en todo esto, así que no sabía qué estaba pasando o qué debía sentirse correcto. Solo estaba ahí, metida en la acción”.

El director, Jan de Bont, quien también estuvo presente, se mostró visiblemente emocionado al recordar la importancia que tuvieron Bullock y Reeves para el éxito de la película. “Nunca he estado tan orgulloso de esos dos actores, lo que hicieron para mí fue, a menudo, antinatural para ellos”, expresó el cineasta. “La relación que crearon juntos fue absolutamente increíble. Verlos de nuevo en la pantalla esta noche fue tan real. Eran absolutamente perfectos”. De Bont destacó cómo los detalles emocionales, las risas y las sonrisas entre los personajes, contribuyeron a hacer de Speed una película tan memorable.

El impacto de Speed fue tal que la película generó una secuela en 1997, Speed 2: Cruise Control, aunque no contó con la participación de Reeves y recibió críticas mucho menos favorables.

El reencuentro de ambos generó una oleada de reacciones en redes sociales por parte de los fans que aseguran “eran el uno para el otro”. “Sandra y Keanu se gustaban, debieron estar juntos”. “Yo quería que fueran novios”. “Ellos serían la pareja ideal”, se lee.

PUBLICIDAD

¿Hubo romance entre Sandra Bullock y Keanu Reeves?

Keanu Reeves El reencuentro de los protagonistas de Speed ha sido muy esperado por los fans (20th Century Fox)

A lo largo de los años, los fanáticos y la prensa especularon sobre la posibilidad de un romance entre Bullock y Reeves, dada su evidente química en pantalla. La actriz ha confesado en varias ocasiones que Reeves fue su “crush” durante mucho tiempo.

En una entrevista con Ellen DeGeneres, Sandra recordó lo dulce y guapo que era, lo que la distría demasiado. Sin embargo, nunca le dijo nada pues pensaba que no sería correspondida. Para sorpresa de muchos, años después, el propio Reeves reveló en el mismo programa que él también estaba enamorado de ella. “Obviamente, ella tampoco sabía que yo estaba enamorado de ella”, confesó el actor.

Pese a sus sentimientos mutuos, la relación entre ellos nunca se convirtió en un romance. Reeves explicó en una entrevista que, aunque ambos se gustaban, decidieron mantener las cosas profesionales. “Estábamos trabajando”, dijo simplemente, remarcando su compromiso con la película.

Hoy en día, casi tres décadas después de su primera colaboración, Bullock y Reeves mantienen una sólida amistad que no dudan en mostrar públicamente. Entre bromas, la actriz ha compartido que tiene una divertida “tradición” con Reeves: “Limpio su casa cada jueves. Es una tradición que tenemos. Perdí una apuesta cuando filmamos Speed. Creo que he hecho un buen trabajo. Es decir, no entro a todos los cuartos, lo respeto. Además de limpiar su casa los jueves, lo veo una o dos veces al año”, bromeó durante una entrevista.