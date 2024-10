El inesperado look de Anne Hathaway con botas altas y abrigo XXL con el que dio cátedra de sobriedad

El look de Anne Hathaway con el que derrochó estilo y elegancia |

Anne Hathaway ha vuelto a deslumbrar en la alfombra roja con un look inesperado y lleno de sobriedad en el polémico estreno de The Apprentice, un biopic no autorizado sobre el líder estadounidense, Donald Trump.

La famosa ha captado la atención de los medios al confirmar su participación en la tercera entrega de El diario de una princesa, la saga cinematográfica que la popularizó hace más de dos décadas, con el estreno de la primera película en 2001.

Sin embargo, también ha sido objeto de críticas recientemente tras resurgir un fragmento de una entrevista del año 2012, en la que se evidenció un comportamiento poco amable hacia una reportera. Ante esto, emitió disculpas públicas por sus acciones pasadas, demostrando reflexión y empatía.

Para la ocasión, Anne Hathaway optó por un estilismo sofisticado que incluía un abrigo largo en tono azul marino de la reconocida marca Versace, según reportó Hola. Complementando su outfit, lució un vestido corto debajo del abrigo y unas botas altas acorde a las tendencias actuales, recordando a la elegancia de Amelia Windsor en los eventos londinenses.

Además de destacar por su elección de vestuario, la actriz estadounidense añadió toques de color rojo para potenciar su look general. Coordinando perfectamente, llevó un bolso modelo Kleio de Versace en tono rojo, a juego con los detalles de los ojales de su abrigo.

Anne Hathaway también decidió maquillar sus mejillas y labios de rojo, demostrando una armonía y coherencia exquisita en su estilo. Conciliando elegancia, sofisticación y personalidad en un look que dejó a todos boquiabiertos y refleja su evolución con clase y distinción.

Asimismo, cualquiera puede imitar este look, sobre todo en la temporada de otoño-invierno, usando gabardinas en tonos neutros que ofrezcan sofisticación porque como dice una máxima de la moda, menos es más.