Anne Hathaway fue “grosera” con la misma reportera que Blake Lively, pero su respuesta fue tan diferente y elegante

La periodista noruega Kjersti Flaa ha vuelto a encender las redes sociales, esta vez por recordar una tensa entrevista que tuvo con Anne Hathaway en 2012 durante la gira promocional de Los Miserables. Flaa compartió este incómodo momento en su programa de Youtube Flaawsome Talk, lo que ha generado un debate entre los seguidores de la actriz y quienes creen que la periodista fue víctima de una actitud “grosera” por parte de Hathaway.

La entrevista en cuestión tuvo lugar cuando Hathaway se encontraba en uno de los momentos más álgidos de su carrera. Flaa, conocida por sus preguntas atrevidas, le dijo que haría sus preguntas cantando y le pidió a Hathaway contestarle igual, lo cual fue rápidamente rechazado por la actriz. “Bueno, no voy a hacer eso, pero eres bienvenida a cantar tú”, respondió tajante.

Posteriormente, Flaa le preguntó a Hathaway si creía que el amor era más apasionado en el pasado, a lo que la actriz simplemente respondió con un tajante “No”. En un intento por salvar la conversación, la periodista cambió de tema y le preguntó sobre su primer amor, pero la actriz, de manera igualmente cortante, volvió a rechazar la pregunta sin más explicaciones.

Este incómodo momento ha vuelto a resurgir, dividiendo opiniones en redes sociales pues aunque muchos han defendido a Flaa, otros consideran que Hathaway no actuó de manera incorrecta, señalando que la petición de la periodista era irrelevante para la promoción de la película y demasiado personal.

“Las preguntas son groseras e irrelevantes para promover una película. ¿Por qué debería tener que compartir temas personales o cantar para una entrevista? No es grosero. Es una periodista entrometida”, se lee.

La inesperada disculpa de Anne Hathaway

A pesar del debate que se abrió en redes sociales, una disculpa de Hathaway hacia Flaa tomó a todos por sorpresa, incluyendo a la propia periodista. Flaa reveló en su programa que recibió un mensaje a través del publicista de la actriz. “Ayer recibí un correo electrónico. Era del publicista de Anne Hathaway, y me mandó un mensaje de la propia Anne. Tengo que decir que me sorprendió bastante. No esperaba que me contactara en absoluto, pensé que nunca vería ese video. Pero lo hizo. Y fue algo realmente increíble”, comentó, visiblemente impactada.

Esta disculpa también ha provocado reacciones mixtas ya que mientras algunos elogian el gesto de Hathaway por reconocer lo ocurrido, otros consideran que no tenía por qué disculparse. “Esta periodista fue tan poco profesional. Tenía frente a ella a una gran actriz y desperdició una gran oportunidad”. “Anne Hathaway no fue grosera, sólo le dio una lección que la periodista no aprendió porque siguió con preguntas absurdas”, se lee.

El incidente con Blake Lively

Blake Lively Kjersti Flaa ha tenido varios desencuentros con grandes estrellas. (Youtube)

Este no ha sido el único enfrentamiento de Kjersti Flaa con celebridades. La periodista también se ha hecho viral por otra entrevista incómoda que realizó en 2016 a Blake Lively, durante la promoción de Café Society. En esa ocasión, Flaa felicitó a Lively por su embarazo diciendo: “Felicidades por tu pequeño bultito”, lo que incomodó visiblemente a la actriz, quien replicó con la misma frase.

La conversación rápidamente se tornó tensa, y Lively comenzó a cuestionar por qué las mujeres en el cine reciben preguntas enfocadas en su vestuario, mientras que los hombres no. Este incidente también ha sido tema de discusión en las redes, donde algunos consideran que Flaa fue “poco profesional” al señalar algo que no tenía que ver con el tema de la entrevista.

“Eres una periodista en Hollywood entrevistando a una madre trabajadora, y ¿no se te ocurre nada mejor que empezar la entrevista con ‘Felicidades por tu pequeño bultito’?”, señaló la fuente. “Por supuesto que Blake se molestó. Es un comentario verdaderamente grosero. Está embarazada, y si sientes la necesidad de reconocerlo, al menos hazlo con respeto”.

A pesar de los múltiples roces con grandes estrellas, Flaa ha recibido el apoyo de algunos internautas, quienes ven en ella a una periodista que no teme hacer preguntas incómodas y que ha sabido manejar a celebridades “con pésima actitud”.