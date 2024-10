¿Wendy Guevara junto a Beyonce y Sean Diddy? El internet se descontroló y así es como toma con humor el caso del rapero

El mundo de las redes sociales no deja de sorprender y es que recientemente, la figura de Wendy Guevara, quien se hizo popular por su participación en La Casa de los Famosos México, se entrelazó con la polémica que rodea a Sean ‘Diddy’ Combs.

PUBLICIDAD

Este rapero se encuentra en el ojo del huracán tras haber sido arrestado el pasado 16 de septiembre debido a acusaciones de crímenes sexuales y violencia. Desde noviembre de 2023, más de 130 personas han señalado al músico por diversas infracciones, lo que ha generado un aluvión de comentarios y memes en internet.

La teoría de Wendy Guevara y Sean Diddy Combs que ha desatado memes en internet

Un rumor peculiar comenzó a circular cuando se mencionó que Beyoncé pudo haber asistido a las fiestas del rapero, junto con su esposo, Jay Z, así como muchos otros famosos que asistían regularmente a sus fiestas blancas.

Wendy Guevara La influencer respondió a quienes la confunden con Karol G (Instagram)

Sin embargo, la vinculación con la mexicana fue una broma relacionada con una foto de Karol G la que hizo que algunos usuarios de internet mezclaran a la cantante colombiana con Wendy Guevara.

Este malentendido llevó a la creación de contenido falso en el que se editaban imágenes de Wendy en supuestas fiestas de Diddy, lo que desató una ola de comentarios y bromas en diferentes plataformas digitales.

Con su característico sentido del humor, la influencer decidió aclarar la situación en sus redes sociales: “A mí no me anden diciendo que se filtraron imágenes mías en la fiesta del tal ‘Daddy’ o ‘Diddy’, no sé cómo ching4dos se diga (…) Yo ni lo conozco al pinch* vato, ni sé quién es”, expresó ante sus seguidores, dejando en claro que no tiene relación alguna con el rapero ni con las fiestas que se mencionan.

Su respuesta, tan frontal como divertida, sacó risas a sus fans. Por si fuera poco, se rumoró que Apio Quijano, otro participante del reality, actuaba como traductor en estas supuestas fiestas, un comentario que solo añadió más leña al fuego del humor que la situación generó. Sin embargo, Quijano rápidamente se desmarcó de los rumores, afirmando que se trataba solamente de una broma que había tomado un giro inesperado.