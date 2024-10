Leslie Abramson reapareció: ¿qué opina la abogada de Erik Menéndez sobre el documental y la serie?”

Leslie Abramson fue la abogada que representó a Erik Menéndez durante su juicio por el asesinato de sus padres.

PUBLICIDAD

Reconocida por su gran habilidad y reputación en casos de homicidio, Leslie capturó la atención mediática por su estilo contundente y apasionado en la defensa de los hermanos Menéndez.

La abogada que marcó el juicio de los Menéndez

Leslie Abramson no era una abogada más en el juicio de Erik Menéndez. Con una trayectoria sólida y el respeto de sus colegas, su participación se destacó por su firmeza y mensajes directos, que muchos consideran como un enfoque adelantado a su época.

Su defensa fue criticada, principalmente porque se mostraba cariñosa y maternal con los hermanos, especialmente con Erik, lo que generó opiniones divididas entre el público y los medios.

El resurgir del caso en redes sociales y el movimiento a favor de los Menéndez

En 2020, la historia de los hermanos Menéndez tomó un nuevo giro cuando surgió un movimiento en redes sociales, particularmente en TikTok, donde fragmentos del juicio se viralizaron y la generación Z comenzó a ver el caso con otros ojos.

Este resurgimiento llevó a HBO a realizar un documental sobre el fenómeno de apoyo a los hermanos, y Netflix se sumó con una serie de ficción sobre el caso, aunque esta producción recibió duras críticas por distorsionar algunos detalles.

El documental de Netflix y la reaparición de Leslie Abramson

A pesar de las críticas hacia la serie de Netflix, la plataforma lanzó posteriormente un documental dirigido por Alejandro Hartmann, que conmovió a la audiencia.

PUBLICIDAD

Este renovado interés por el caso trajo de vuelta a Leslie Abramson al foco mediático, quien fue entrevistada brevemente por un reportero mientras ponía gasolina.

Hermanos Menéndez (Netflix)

Entrevista a Leslie Abramson:

Reportero: “Leslie, te tengo que preguntar, ¿cómo te sientes con la posibilidad de que el caso de los hermanos Menéndez sea reabierto?”

Leslie: “Ningún comentario de mis clientes, ninguno en absoluto.”

Reportero: “¿Has visto el documental, Leslie?”

Leslie: “¿Documental?”

Reportero: “Bueno, la serie en Netflix.”

Leslie: “¿Esa pieza de $%$khjjk de la que escuché hablar? No veo ninguno de esos. No vi la última serie y no quiero ver ninguno de los shows actualmente.”

Leslie finalizó: “El privilegio cliente-abogado nunca muere. Aunque el cliente lo haga.”

La posición de Leslie sobre el caso Menéndez

Leslie Abramson se mantuvo firme en su creencia de que los hermanos fueron víctimas de abuso por parte de sus padres, lo que la llevó a defenderlos con gran fervor.

Sin embargo, tras la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los hermanos, Leslie decidió retirarse del ojo público.

El documental de Netflix cerró con un momento desolador, mostrando un correo electrónico en el que Leslie expresaba su frustración sobre el caso:

“Treinta años es un tiempo largo. Me gustaría dejar el pasado en el pasado. Ningún medio, ni peticiones adolescentes, alterarán el destino de esos clientes. Sólo los tribunales pueden hacer eso y se han gobernado.” — Leslie Abramson

¿Se reabrirá el caso Menéndez?

Aunque Leslie se mostró escéptica sobre el futuro del caso, nuevas pruebas, como una carta de Erik Menéndez a su primo Andy donde detalla los abusos de su padre, y el testimonio de un miembro del grupo Menudo, han abierto la posibilidad de que se reevalúe la sentencia de los hermanos.

Las autoridades estadounidenses darán un aviso sobre el avance de este proceso el 27 de noviembre.