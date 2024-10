¿La insultaron? Fans le gritan a Majo Aguilar “no eres argentina” en pleno concierto y así reaccionó (VIDEO)

Desde que Ángela Aguilar inició su romance con Christian Nodal, la polémica no solo se extendió hasta su núcleo, sino que terminó repercutiendo en la vida de más personas, entre ellas, la de su prima Majo Aguilar quien ha sido comparada con la cantante de ‘Mis Amigas las Flores’ en constantes ocasiones.

En redes sociales ha resurgido un video del concierto de Majo Aguilar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas donde vivió un divertido momento con el público que recuperó uno de los comentarios más polémicos de su prima Ángela, lo que provocó la reacción inmediata de la cantante también conocida como ‘La Ranchera Galáctica’.

Majo Aguilar y Ángela Aguilar | Las dos primas siempre han sido señaladas de tener una rivalidad (@majo_aguilar/Instagram)

¿Qué le gritaron los fans a Majo Aguilar?

El video de Majo Aguilar, que ya se ha viralizado en redes sociales, la muestra teniendo una amena convivencia con su público, cuando una persona le grita: “Ah, tú eres chiapaneca, no eres argentina, ya, ya”.

Mientras tanto, la cantante escuchaba atentamente a lo que le decían, sin embargo, la reacción fue casi inmediata, pues respondió sorprendida ante tal comentario y posteriormente le regaló una pequeña sonrisa para después contestar: “Que bueno que no trae micrófono porque no se sabe lo que dijeron, no lo voy a repetir, vamos a seguir gozando, ¿sí?”.

Esta no es la primera vez que recuerdan a Majo Aguilar algún hecho de su prima, y es que, suelen ser comparadas en redes sociales tanto por su música como por su aspecto, y es que, hay quienes dicen que una luce más parecida a su abuela Flor Silvestre que la otra, lo que ha puesto a pelear al fandom de ambas, lo que llevó a la novia de Gil Cerezo a alzar la voz para parar los comentarios:

“Es una cosa terrible como todo el tiempo me quieren estar contrapunteando con Ángela, con mi tío Pepe, inventándose cosas, ¿no sé por qué? A mí nadie me ha hecho nada”.

El día que Ángela Aguilar dijo que era argentina

Fue durante el mundial de Qatar 2022, cuando Ángela Aguilar vivió uno de sus momentos más polémicos haciendo enfurecer a las redes sociales, cuando celebró el triunfo de Argentina y no solo eso, pues su publicación parece que se le salió de las manos cuando escribió: “No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa; hoy, todos somos más celestes que el cielo”.

Tras la ola de hate que llegó a Ángela Aguilar, su padre alzó la voz por ella explicando: “La mamá de Ángela es 50 por ciento argentina, la abuelita de Ángela es cien por ciento argentina… a mí me gustaría saber si todos los patriotas que se rasgaron las vestiduras, porque dijo es que 25 por ciento argentina, y que no era mexicana (...) a toda esa bola de güeyes, les doy clases de México a todos ellos”.

Sin embargo, el descontento del público fue más que evidente, siendo esta una de las frases más criticadas de Ángela Aguilar y la razón por la que le recordaron este momento a su prima Majo Aguilar.