La amistad de 20 años de Diddy y Ashton Kutcher pese a la ‘advertencia’ de Mila Kunis

El caso de Sean Diddy Combs, quien fue detenido el 16 de septiembre y acusado de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos relacionados con la prostitución y el abuso a menores, puso la vida patas arriba a muchas celebridades. Uno de ellos que, aseguran está muy nervioso, es el actor Ashton Kutcher, de quien se dice fue muy amigo del rapero.

La relación entre ambos famosos inició en 2003, cuando Kutcher lanzó su famoso programa ‘Punk’d’ (el ‘Inocente, inocente’ americano), se acabó haciendo amigo de ‘Diddy’ Combs, con el que incluso salía a correr.

Sin embargo, tras la reciente detención de Diddy por tráfico sexual y crimen organizado, resurgen entrevistas pasadas que ahora se ven bajo una nueva luz.

¿Sabía o no de las fiestas de Diddy?

Según la revista Cuore, en una de 2019, Kutcher evitó hablar de las famosas fiestas de Diddy, diciendo: “Hay mucho que no puedo contar”. Esta declaración ha despertado dudas sobre lo que Kutcher sabía realmente de las famosas ‘Freks Off Parties’ que organizaba el rapero y a las que asistía todo Hollywood.

Actualmente se desconoce si son amigos, pero mientras que en 2023, Ashton y Mila Kunis se apresuraron a apoyar a su amigo Danny Masterson tras ser condenado por diferentes casos de violación, ahora no se han pronunciado en absoluto, así que o bien la amistad se acabó o, como todos esos que tienen mucho que callar, están, efectivamente, callando.

Sin embargo, reportes de la prensa británica aseguraban que el actor estaría “aterrorizado” de verse involucrado en el caso del magnate de la música. Pero según reportes de las autoridades federales no lo tendrían en la mira.

¿Kutcher exonerado de las investigaciones?

“Múltiples fuentes cercanas” aseguran a TMZ que el actor de Hollywood no fue considerado en la investigación del caso del productor musical, quien se encuentra preso en el Brooklyn’s Metropolita Detention Center de Nueva York, en espera de un juicio.

Sobre las razones por las que se supone Kutcher está exonerado de las investigaciones, dijo la fuente: “Esta historia tiene que terminar. Ashton no tiene nada que ver con esto. No tiene ninguna participación. No tiene ningún conocimiento de las actividades de Diddy. Ashton, como todos los demás en Hollywood, asistió a una fiesta de Diddy hace 20 años”.

La detención de Diddy, justo después de varias redadas en sus mansiones de Los Ángeles y Miami, lo coloca en el ojo del huracán. Acusado de una larga lista de delitos, incluido el tráfico de personas, Diddy enfrenta ahora cargos que podrían llevarlo a pasar todo lo que le queda de vida en la cárcel.

Son las conexiones que tenía con todo tipo de famosos, como Ashton Kutcher y las relaciones con jóvenes estrellas, como Justin Bieber, las que ahora despiertan al público en general, que se pregunta si el rapero, entre otras cosas, abusaba de menores.