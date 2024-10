Geraldine Bazán revela qué tiene el hombre ideal de un mujer de 40 años y muchas están de acuerdo

Después de transcurrir varios años desde su separación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán ha compartido su perspectiva sobre lo que busca en el hombre ideal a sus 40 años. A pesar de las experiencias pasadas, la actriz sigue motivada en encontrar el amor, pero sin dejar de lado el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

¿Cómo es el hombre ideal para Geraldine Bazán?

En declaraciones dadas a Hola, Geraldine Bazán reflexionó sobre cómo han evolucionado sus prioridades y expectativas respecto a las relaciones amorosas a lo largo de los años y que muchas mujeres en su condición respaldan.

“Yo soy una mujer que me casé, que me divorcié, que tengo dos hijas. Definitivamente he conocido también, después de mi divorcio, tuve una relación muy importante con un gran hombre y demás”, expresó. Destacó que ahora busca a alguien que esté en una etapa de vida similar, con sus propias metas y responsabilidades establecidas.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto junto a sus hijas Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

“Yo ya estoy buscando una pareja, un hombre que me tome de la mano, que ya tenga también su vida hecha para compartirla, porque yo ya tengo dos hijas y él también tiene que entender que mi prioridad siempre son mis hijas, ellas aún dependen de mí”, afirmó con determinación.

En cuanto al tipo de relación deseada, la protagonista de telenovelas reconoció que no es sencillo y que requiere esfuerzo de ambas partes. Para ella, lo ideal sería establecer una conexión con un hombre que ya haya experimentado la paternidad y comprenda la importancia de la misma.

“Supongo que lo ideal sería estar con un hombre divorciado que ya tuviera hijos. Sí quisiera tener uno más, pero yo ya estoy bien con dos”, añadió, señalando la compleja dinámica que implica formar parte de una familia reconstruida.

Geraldine Bazán celebró los XV años de Elissa Marie Instagram: @geraldinebazan (Instagram: @geraldinebazan)

A lo largo de los últimos años, Geraldine Bazán ha sido vinculada sentimentalmente con varias figuras públicas, sin embargo, ha mantenido reservada su vida amorosa.

Entre ellos, Santiago Ramundo en 2019, Luis Murillo en 2020, poco tiempo después de terminar con el empresario fue vista con Alejandro Nones y a mediados de 2023, fue relacionada con el empresario Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde.